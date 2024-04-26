Семьи мурманчан получают сертификаты на строительство жилья

Этот день 22 мурманские семьи, наверное, будут помнить всю жизнь. Они дождались социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.

Четверо участников церемонии вручения сертификатов, состоявшейся в Мурманске, этосемьи бойцов специальной военной операции. А всего в этом году свидетельства на получение соцвыплат на жильё получат 88 молодых и многодетных семей.

Анна Коплакчи, получательница сертификата: «Планируем купить жильё. Тогда у всех детей будет своя комната. Девчонки хотят сделать свою комнату розовой, а сын - больше в голубых тонах. В очереди стояли с момента рождения третьего малыша, шесть лет».