Семьи с детьми до 8 лет ждёт ещё одна выплата от государства

Согласно указу Президента РФ, на каждого ребёнка, рожденного 18 декабря 2012 года и позже, положены по 5000 рублей.

Российские семьи с детьми возрастом до 8 лет имеют право на выплату в размере 5000 рублей на каждого такого ребёнка. При этом дети должны иметь гражданство России и быть рождёнными 18 декабря 2012 года и позже.

Большинству родителей не нужно подавать дополнительное заявление для получения средств. Деньги переведут по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году. Те, кому заявление подавать всё же нужно - могут сделать это через сайт «Госуслуги», но сделать это необходимо как можно скорее.

Юлия Бойко, заместитель управляющего отделением ПФР по Мурманской области: «Граждане, в семьях которых родился ребёнок или дети после 1 июля 2020 года или те граждане, которые ранее не обращались за получением единовременной выплаты, им необходимо обратиться с заявлением через портал госуслуг, либо лично в территориальный орган Пенсионного фонда. Обратиться необходимо до 1 апреля 2021 года. То есть, граждане, имеющие детей в возрасте до 8 лет за получением единовременной выплаты должны обратиться до 1 апреля 2021 года».