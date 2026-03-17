Семьи с тремя и более детьми будут получать единое пособие, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с тремя и более детьми продолжат получать единое пособие, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

Новые положения начнут действовать с 22 мая.

После вступления в силу изменений, отделение Социального фонда по Мурманской области автоматически пересмотрит заявления, поступившие с января 2026 года, по которым были отказы из-за несоблюдения доходного лимита. Северянам не придётся повторно обращаться в учреждение, ведь о вынесенном решении многодетных родителей уведомят через «Госуслуги».

В таком случае единое пособие будет установлено в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума - 12807 рублей на ребёнка.