Семьи участников специальной военной операции посетили Центр дополнительного образования «Лапландия»

Для них провели ознакомительную экскурсию.

Для детей защитников Родины подготовили насыщенную программу. Посещение технопарка, бассейна и тира не оставило без положительных впечатлений ни одного гостя. Такое времяпрепровождение позволяет семьям сплотиться и почувствовать взаимную поддержку.

Станислав Марков, ветеран боевых действий, участник СВО: «Ходим на такие мероприятия постоянно».

Об активной деятельности центра ребята и их родные узнали из насыщенной экскурсии. В «Лапландии» молодые люди могут реализовывать свои проекты и готовиться к будущему поступлению в высшие учебные заведения.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети».

Поддержка семей участников СВО является приоритетной в работе депутатов всех уровней власти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В нашем регионе действует порядка 55 мер поддержки участников СВО и членов их семей».

Главная локация, посещение которой предвкушали дети и взрослые, – первый в регионе интерактивный лазерный тир. Опытные наставники провели для ребят краткий инструктаж и дали возможность проявить себя в деле.

Арина Батманова, участник экскурсии: «Очень интересно про оружие рассказали: как стрелять, как заряжать».

Константин Марков, участник экскурсии: «Тут мне приятно заниматься. Помещение хорошо оборудовано, нет сквозняков никаких».

Расширение перечня мер поддержки участников СВО и членов их семей продолжается и сегодня.