Семьи участников СВО подготовили поздравления для мам, сделанные своими руками
Главной целью предпраздничного мастер-класса стало создание сладких подарков для самых близких людей – для своих мам. Под чутким руководством преподавателей и студентов колледжа участники осваивали технику росписи пряников.
Ульяна Вергейчик, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Для любой мамы самый дорогой и приятный подарок – это, сделанный своими руками. Мамочка - любимое слово, нужно всегда её радовать всегда любить».
В кулинарном уроке приняли участие члены семей участников специальной военной операции. Особые слова благодарности и поддержки организаторы адресовали тем, кто сегодня ждёт своих защитников с фронта.
София Амелина, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»: «Материнство - колоссальный труд и в то же время необычайная радость. Материнская любовь творит чудеса».
Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Мы надеемся, что ребята этим всем насладятся. Результат важен, но процесс важнее. Нам хочется, чтобы все побыли вместе, поучаствовали в одном большом деле».
У каждого участника мастер-класса получился уникальный съедобный шедевр, украшенный с теплотой и заботой. Он стал своеобразным символом любви и внимания мамам в этот особенный праздник.