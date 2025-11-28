Семьи участников СВО подготовили поздравления для мам, сделанные своими руками

Мастер-класс по изготовлению пряников провели в Мурманском колледже экономики и информационных технологий.

Главной целью предпраздничного мастер-класса стало создание сладких подарков для самых близких людей – для своих мам. Под чутким руководством преподавателей и студентов колледжа участники осваивали технику росписи пряников.

Ульяна Вергейчик, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Для любой мамы самый дорогой и приятный подарок – это, сделанный своими руками. Мамочка - любимое слово, нужно всегда её радовать всегда любить».

В кулинарном уроке приняли участие члены семей участников специальной военной операции. Особые слова благодарности и поддержки организаторы адресовали тем, кто сегодня ждёт своих защитников с фронта.

София Амелина, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья»: «Материнство - колоссальный труд и в то же время необычайная радость. Материнская любовь творит чудеса».

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Мы надеемся, что ребята этим всем насладятся. Результат важен, но процесс важнее. Нам хочется, чтобы все побыли вместе, поучаствовали в одном большом деле».

У каждого участника мастер-класса получился уникальный съедобный шедевр, украшенный с теплотой и заботой. Он стал своеобразным символом любви и внимания мамам в этот особенный праздник.