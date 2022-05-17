«Семицветик» заметили и отметили в Мурманской областной Думе

В «Семицветике» воспитывают волонтёров и инспекторов дорожного движения, а педагоги отличаются высоким уровнем профессионализма. За эти и многие другие достижения сад отметили высокой наградой – почётной грамотой Мурманской областной Думы.

Детский сад «Семицветик» - одно из самых молодых учреждений города Гаджиево, однако большая часть родителей отдаёт предпочтение именно этому дошкольному заведению. И секрет не в свежем ремонте и новом оборудовании, а в высококлассных кадрах – в педагогах и их неподдельном интересе к воспитанию детей.

Елена Чепурина, заведующая МБДОУ №1 «Семицветик», г. Гаджиево: «В нашем учреждении активно ведётся проектная деятельность, очень важными направлениями которой являются волонтёрский отряд «Добрые сердца», юные инспектора дорожного движения и эколята-дошколята».

Благодаря эколятам скоро в саду развернётся экологическая тропа, а многие растения «Семицветика» не обходятся без ежедневной заботы маленьких ручек.

Алла Кудрявцева, воспитатель МБДОУ №1 «Семицветик», г. Гаджиево: «Мы ухаживаем за растениями в холле, где у нас большой цветник. Протираем листья, рыхлим землю. У нас даже есть свой огород на подоконнике, где мы выращиваем огурчики, горох, даже тыкву и зелень».

Родители не отстают: принимают активное участие в образовании своих юных агрономов. Благодаря такой помощи в группе появляются новые стенды, например, чудо-дерево с яркими полезными страницами».

Такой профессионализм работников гаджиевского детского сада не мог остаться не замеченным.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «Бываю по роду своей деятельности, как депутат, во многих детских садах. Я вижу работу, работу выдающуюся, как самих сотрудников, так и в целом учреждения. Учреждение – это большой организм, где нужны и важны все профессии, где от вахтёра до заведующей – это один большой организм, который функционирует ежедневно. А мы, как парламентарии, просто обязаны поддерживать молодое поколение. Работа с молодым поколением начинается с самых маленьких наших деток».

Парламентарий вручила коллективу учреждения почётную грамоту Мурманской областной Думы.