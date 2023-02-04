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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.23 20:30

Семидневка поступков: наши моряки спасли француза в Атлантике, северянин хотел перейти на сторону ВСУ, а заместитель главврача областного онкодиспансера Роман Пономарев отправился добровольцем на Донбасс

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. Расширят рамки нашего выпуска и ответят на наши вопросы министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина и заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Мурманской области Александр Давыденков.

Итак, обо всем по порядку.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас француза, с тонущей яхты. Экипаж танкера «Кама» из состава, выполняя дальний поход в Атлантическом океане, принял аварийный сигнал с яхты. Для оказания помощи судно Северного флота направилось в район аварии. С яхты сняли одного человека и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма его яхта вышла из строя и начала тонуть. Сам починить её он не смог и подал сигнал бедствия. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и скоро доставят в ближайший порт.

Житель Снежногорска хотел перейти на сторону Вооруженных сил Украины, чтобы избежать мобилизации в России. Сотрудники УФСБ установили, что молодой человек для этого звонил на горячую линию ВСУ, а после уехал в Республику Беларусь, чтобы пересечь границу попасть в одну из европейских стран. Однако, пограничники дружественного России государства задержали и депортировали северянина…

Заместитель главврача областного онкодиспансере и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев отправился добровольцем на Донбасс. По его признанию, решение было взвешенным и давно обдуманным, но возможность представилась только сейчас. Роман Сергеевич взял отпуск на месяц и улетел помогать людям. При этом, в Мурманске его остались ждать жена и две 6-летние дочки. Помощь в поездке оказали коллеги из Народного фронта. Как только он прибыл на место, сразу начал работать - сначала в перевязочной, потом в операционной. Доброволец помогает не только военнослужащим, но и мирным гражданам в одном из госпиталей. Медикаменты есть, благодаря гуманитарным миссиям, но часть из них врач привёз с собой. Роман признается, что некий страх, конечно, присутствует, но чувство долга и то, что он здесь нужен, гораздо сильнее…

В ЗАТО Александровск прибыли две новые машины скорой помощи, в том числе детская реанимация…

На этой неделе корреспонденты «Арктик-ТВ» посетили ревматологическое отделение Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, чтобы узнать, с каким недугом здесь борются, какую помощь оказывают пациентам в стационаре…

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области в ближайшие два года направят 1 млрд рублей. На эти средства модернизируют почти 58 км инженерных сетей. Планируется подключить систему канализации в посёлке Шонгуй к водоотведению Кильдинстроя, затем подключить к очистным сооружениям канализацию Молочного. Будет заменено устрашившее оборудование. Более 600 млн рублей выделят из Фонда развития территорий, остальную сумму направят из областного бюджета. Решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию, в которой принял участие губернатор Андрей Чибис.

Не так давно в столице Заполярья появились новые места ожидания общественного транспорта, проще говоря, «Умные остановки», которые отвечают современным стандартам. Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у северян, что они думают на этот счёт? …

Водитель одной из мурманских маршруток превышал скорость, пропускал остановки и нецензурно ругался на весь салон. Лихачу даже делали замечания пассажиры. Это видео в редакцию прислали очевидцы. По их словам, водитель маршрутного автобуса вёл себя странно: разговаривая за рулем по телефону, орал на собеседника, не стеснялся в крепких выражениях и пролетал мимо остановок. На замечания он не реагировал. У пассажиров есть подозрения, что мужчина превышал скорость, а быть может, и нарушал другие правила дорожного движения. На случай, который произошёл первого февраля на 10-ом маршруте, явно стоит обратить внимание правоохранительным органам.

Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку НДС. Но послабление будет работать при инвестировании в собственное производство. Решение позволит бизнесу за счёт сэкономленных средств нарастить инвестиционные возможности и больше вкладывать в долгосрочные проекты. Льгота будет действовать для предприятий, занимающихся восстановлением судов в доках и на верфях. Обязательное условие для снижения налоговой ставки - инвестирование не менее 20% выручки в собственное развитие на протяжении 7 лет.

28 января в Морской академии МГТУ прошла сдача государственного экзамена у будущих электромехаников. Традиционно процедура проведения госэкзаменов на кафедре электрооборудования судов проходит уникально, а вот в чём уникальность заключается, расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Анна Шинкаренко…

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«Поём на кухне всей страной» - в шоу Первого канала участвовали девушки из города Гаджиево. Как удалось пройти кастинг? Где выступают вокалистки и откуда приехали в наш регион, за чаем из самовара узнала Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ»...

На северную природу каждый смотрит по-разному. Например, Ирина Черных воплощает свои идеи с помощью природных материалов - дерева, мха и камней. А что из этого, получается, смотрите в материале Анны Шинкаренко, корреспондента «Арктик-ТВ»...

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