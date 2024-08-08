Семинар «Цифровая трансформация строительной отрасли и городского хозяйства» прошёл в Мурманске

Сбор информации, хранение данных, оптимизация процессов и сокращение издержек - на это и многое другое влияет цифровизация. Сейчас её активно внедряют во все сферы жизни. Вот и в отрасли строительства начинают активно применять новые технологии.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Цифровизация направлена на то, чтобы улучшить, упростить работу строителей в перспективе и, в конечном счёте, это скажется на гражданах, потому что сократятся сроки производства, повысится качество объектов, которые возводятся и строятся».

О том, как реформировать данную сферу плавно, но эффективно, рассказали на семинаре «Цифровая трансформация строительной отрасли и городского хозяйства», который состоялся в мурманском Центре опережающей профессиональной подготовки. Одним из приглашенных гостей стала Дарья Долгих, представитель Проектной дирекции Минстроя России.

Дарья Долгих, заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»: «Мы, с одной стороны, говорим про сбор информации на протяжении всего жизненного цикла ОКС и верификацию этих данных. С другой стороны, есть хорошие отечественные технологические решения, которые обеспечивают эксплуатацию в цифре и, соответственно, продлевают фактически срок жизни объекта и дают возможность проводить и ремонты, и подстраивать всю базу».

Ещё одна тема семинара – «Ресурсно-индексный метод расчёта смет», переход к которому начался в прошлом году. Благодаря ему должна усовершенствоваться система ценообразования.

Юрий Стебловский, начальник общего отдела Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области: «Материалы унифицируются, расценки унифицируются. Соответственно наводится порядок в этой сфере. У нас всё идёт к повышению порядка в этой сфере и к экономии ресурсов и всего прочего».

По словам экспертов, Мурманская область уже входит в топ городов по формированию цифровой вертикали. Регион показал успешную реализацию проекта «Умный город».