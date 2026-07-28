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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.26 19:30

Семинар, посвящённый поддержке северянок в состоянии репродуктивного выбора, провели в областном перинатальном центре

Специалисты обсудили современные подходы к консультированию, которые помогают снизить стресс у пациенток и повышают компетенцию врачей.

Главная цель нового научно-практического семинара для врачей — психологическая помощь женщинам, которые стоят перед непростым решением о сохранении беременности или её прерывании. Участники обсудили алгоритмы работы с пациентками в состоянии репродуктивного выбора. В этих случаях важно не только медицинское, но и глубокое психологическое сопровождение.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Эти психологические занятия помогают сделать женщине правильный выбор».

Многолетними наработками с заполярными коллегами поделилась приглашённый эксперт из Ямало-Ненецкого округа. Медицинский психолог Ольга Степанова представляет Центр медико-социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она 26 лет в профессии и уверена, успешная консультация складывается в первую очередь на умении врача выстроить доверительный диалог.

Ольга Степанова, медицинский психолог, г. Салехард: «Сложность консультирования в том, что необходимо разговорить пациентку, поговорить с ней, понять её. Довести до неё, что нельзя отказываться от большого счастья быть мамой. Здесь должен быть комплексный подход от регистратуры и до врача».

Наработанные успешные практики, показывают, что квалифицированная беседа и современные методики консультирования помогают женщине принять взвешенное решение, сохранив при этом психологическое здоровье.

Ольга Степанова, медицинский психолог, г. Салехард: «У нас - на Ямале каждая четвёртая семья многодетная».

В процессе семинара участники разобрали реальные кейсы и продемонстрировали применение эффективных подходов в работе с будущими мамами.

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