Съёмочная группа «Арктик-ТВ» - заложники ледяного плена под Кандалакшей

Мы ездили в Умбу спасать людей из аварийного жилья, а на обратном пути нам самим понадобилась помощь. На 95-м километре дороги Умба-Кандалакша - голый лёд. Машины шлифуют полотно и не могут подняться. А дорожные службы бездействуют уже не первый час.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе с десятками других машин, в числе которых и большегрузы, и пассажирский транспорт, вынуждена была стоять у села Лувеньга, которое расположено всего в 15 километрах от Кандалакши.

Сергей Мензулов, водитель: «Стою уже здесь в районе двух часов и очень устал от вранья наших дорожных служб, потому что они заверяют, что техника работает и техника выехала, хотя водители, которые могут спуститься с этой дороги вниз, говорят, что никакой техники ни на встречу, ни попутно не идёт».

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Еще днём член штаба ОНФ присылал видео и говорил, что на дороге Умба - Кандалакша создалась ситуация, когда возможны аварии и возможно, что машины перестанут двигаться. Однако в течение дня никто туда не поехал, никто никаких мер не принимал, хотя все прекрасно знали, что у нас будет гололёд».

В «Мурманскавтодоре» нам пояснили, что зафиксированных обращений по перевалу у Лувеньги 11 февраля не было.

Нужно отметить, что водители, с которыми мы беседовали, обращались в единую диспетчерскую службу. Причину, по которой ЕДДС не передала данные автодору, в ведомстве не знают.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Мы обратились к министру по информационной политике региона Александре Кондауровой, которая приняла решение обратиться к профильным министерствам, благодаря таким действиями мы вытащили журналистов».

Дорогу посыпали песком. Только вот водителей и пассажиров очень удивил метод работы дорожников.

Юрий Касьянов, заместитель начальника учреждения «Мурманскавтодор»: «Легковая машина с прицепом - это креатив подрядчиков, так скажем. Потому что, на самом деле, была в ту сторону КДМ, которая пробила колесо, соответственно, не доехала до места. У подрядчика есть, так называемая группа быстрого реагирования, которая и среагировала на ситуацию».

И все же, каждый раз просить ОНФ и министров помочь, не стоит. Проблему, как оказалось, можно решить гораздо быстрее.

Юрий Касьянов, заместитель начальника учреждения «Мурманскавтодор»: «Лучше звонить непосредственно в диспетчерскую службу «Мурманскавтодора», телефон 214-070, либо отслеживать информацию на сайте «Мурманскавтодора».

С претензиями, предложениями и замечаниями тоже советуют обращаться в диспетчерскую «Мурманскавтодора», где оперативно передадут информацию подрядчикам. А Максим Сахневич пообещал провести работу с единой диспетчерской и всё-таки выяснить, почему данные не были переданы оперативно.