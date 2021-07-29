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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.21 19:30

Съёмочная группа из Москвы, возглавляемая режиссёром Олегом Фоминым, приступила к съёмкам сериала «Баренцево море»

Детектив станет продолжением фильма «Чёрное море», а в главных ролях зритель увидит Екатерину Вилкову, Игоря Петренко, Марию Машкову и многих других.

Воздух, пропитанный влагой, заряды дождя и порывы ветра с залива – такие условия встретили съёмочную группу сериала «Баренцево море»  в нашем регионе около посёлка Ретинское. Режиссёр ждать у «моря» погоды не стал.   Олег Фомин (многие знают его, скорее, как актёра) вместе с командой приступили к работе. Как режиссёр Фомин дебютировал ещё в 2001 году с телесериалом «Next», до сих пор он появляется и в кадре, но всё чаще сидит за монитором и режиссёрским пультом.

Олег Фомин, актёр, режиссёр сериала «Баренцево море»: «Любое кино – это дневник твоей жизни. Ты пересматриваешь… У меня больше 40 картин, есть, что вспомнить. Я сорок лет в кино, с 1980 года. Забавно смотреть на себя 10 лет назад, 20 лет назад, какой ты был: глупый, легкомысленный или, наоборот, наглый. Интересно смотреть, какой я был и какой я сегодня».

По замыслу сценаристов, действие картины развернётся в 1944 году. Завербованный немецкий агент сообщает о том, что в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает необходимую помощь от союзников, планируется крупная диверсия. Задача Елены Солей (в исполнении Екатерины Вилковой) и Сергея Сабурова (в его роли Павел Трубинер) - сорвать вражеский план и спасти порт от надвигающейся опасности.

Олег Борисович поясняет, что взялся за эту работу от того, что тема ему близка и интересна. Его бабушка была узницей двух концлагерей, подвергалась пыткам, но не сдалась. Фомин через кино пытается понять, что двигало героями на передовой.

Олег Фомин, актёр, режиссёр сериала «Баренцево море»: «Бывает иногда, что задерживаемся, зависаем, бывают трудные сцены: не идёт у актёров работа. Я репетирую, добиваюсь чего хочу, потому что я никогда не работал сериальным режиссёром, я снимал кино и продолжаю снимать кино в рамках телевидения».

После завершения работы над «Баренцевым морем» режиссёр планирует вернуться к продолжению многосерийного фильма «Смерш». Это будет осенью. К слову, там вновь появятся «любимчики» режиссёра – Игорь Петренко и Владислав Котлярский.

Олег Фомин, актёр, режиссёр сериала «Баренцево море»: «Конечно! Так было у Рязанова: снимались практически одни и те же артисты. У меня есть своя «банда», которые приедут, я знаю, по первому звонку и не за такие большие ставки, за которые они снимаются у других режиссёров».

Первый сезон сериала получил несколько наград на российских и международных кинофестивалях: это призы зрительских симпатий, премии «Лучший отечественный сериал», «Лучших актрису и актера в отечественном сериале». Лента одержала победу в номинации «Телевизионный художественный сериал о войне».

«Баренцево морю» пророчат не меньше престижных наград, ведь наш край к творчеству и успеху располагает.

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