«Семья – главная ценность»: в Мурманске состоялась викторина для представителей старшего поколения

Её участницами стали женщины от 60 до 90 лет. Это бабушки и даже прабабушки, которые хотели бы лучше разбираться во взаимоотношениях с детьми и внуками.

Александра Бурлитова, капитан команды «Северяне»: «Вы знаете, мы же все бабушки. Иногда кто-то подзабыл это в силу возраста. А у меня внук, у меня внучка, я могу применить эти знания. Знаете, что-то вспоминается сразу, а что-то нет: ой, правда, а у меня вот то было, я вот могу применить это».

К слову, в Мурманске много активных женщин. Представительницы одной из команды «Северяне» - участницы одноименного ансамбля серебряных волонтёров, которые часто выступают для северян.

Людмила Стеговская, участница команды «Северяне»: «В некоторых моментах мы вам даже лучше бабушек: и спляшем, и споем, так что, мы не бабушки - мы молодые женщины цветущие. У меня, например, скоро будет юбилей, я не считаю себя старухой, мне будет 80 годочков. Но я бегаю, пою, танцую благодаря нашему руководителю».

Встреча представительниц старшего поколения состоялась в пространстве «СОПКИ. СЕМЬЯ» на базе областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «Непереходящие ценности семьи - в нашей современной жизни очень ценны и важны».

К слову, на базе пространства регулярно организуют интересные мероприятия для семей, а также для будущих родителей. Интерес северян к таким встречам вызывает комфортный интерьер «СОПОК», приспособленный для всех поколений, а также интересные спикеры и темы встреч.

Илья Мищенко, начальник отдела аналитической работы и демографических процессов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Отмечаем неподдельный и искренний интерес … По любой теме, касающейся семьи, от рождения деток».

Сегодняшнюю викторину о семейных ценностях подготовила психолог отделения социальной реабилитации Людмила Плюснина. Вопросы, что называется, «на подумать и поразмышлять» разработаны специально для старшего поколения. Это пенсионерки, которые порой и сами не знают, как заинтересовать ребёнка, окруженного таким количеством гаджетов.

Людмила Плюснина, психолог Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «Прародители, которые оказывают большое внимание в семье младшему поколению, они должны как-то взаимодействовать с внуками. Для этого должна быть всё-таки какая-то скорость реакции на какие-то неожиданные детские вопросы. Они должны, если как-то ребёнок закапризничал, как-то суметь быстро вспомнить нужную мелодию, нужную песенку, спеть, чтобы ребёнок успокоился, переключить его внимание».

Викторина направлена в первую очередь на налаживание мостов между поколениями. И учит старших передавать традиции и семейные истории, а также, банально, не уставать в процессе общения с непоседливым ребёнком.   

-

-

