Семья из Донецка приняла участие в передаче «Поле Чудес», где ей подарили путёвку в Мурманскую область

Наш северный край славится природой, привлекающей тысячи туристов со всего мира. Семья Вязовых в Заполярье прибыла благодаря капитал-шоу «Поле Чудес». Там уроженцам Донецка вручили сертификат на путешествие по региону, чем семья и воспользовалась.

Буквально с трапа самолёта гостей повезли на турбазу в окрестностях Мурманска. Самый старший из детей, а всего в семье 6 человек, поделился с нами своими первыми впечатлениями.

Александр Вязовых, юный турист: «До этого на севере не был. Я успел увидеть, пока летел на самолёте и ехал, что у вас тут много озёр, ёлки красивые. Хорошие впечатления».

Но больше всего наших туристов впечатлили сибирские хаски и олени. Северная фауна произвела большое впечатление на всех членов семьи, особенно на самых маленьких.

Григорий Вязовых, юный турист: «Понравились собаки, потому что у них шёрстка мягкая».

А вот мама маленького Гриши утверждает, что ему больше понравились рогатые обитатели тундры.

До недавнего времени Элина Вязовых работала учительницей младших классов в донецкой школе №97. Однако пару месяцев назад семья получила во владение дом в Санкт-Петербурге, который они сейчас активно обживают. По словам Элины, в Заполярье ей тоже очень понравилось.

Элина Вязовых, гостья Заполярья: «Словами это не описать. Впечатлений, эмоций очень-очень много получили. Дети очень рады, довольны».

После посещения турбазы семья Вязовых продолжит своё маленькое турне по Мурманской области. Помимо турбазы они успели посетить ледокол «Ленин», а в следующие несколько дней гости планируют попробовать самые вкусные блюда местной кухни и приобщиться к красоте Хибин в Кировске.