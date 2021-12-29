Семья Малышевых победила в региональном этапе конкурса «Семья года»

Их поздравили в администрации муниципалитета. Сладкие подарки и новогодние сувениры вручили деткам большой и дружной снежногорской семьи. О планах на будущий год с нами поделился глава семейства.

Снежногорцы Дарья и Игорь вместе с четырьмя очаровательными детьми стали победителями одной из номинаций регионального этапа состязания «Семья года 2021». Увы, стать лидерами во Всероссийском зачете пока не удалось. А ведь это не первое участие семьи в конкурсе. В 2020 году Малышевы одержали победу в номинации «Отец года». Но и этого молодым родителям показалось мало.

Игорь Малышев, участник Всероссийского конкурса «Семья года»: «На следующий год мы планируем принять участие в третий раз в номинации «Спортивная семья». Мы готовимся к этому мероприятию, рассчитываем на победу».

У Игоря и Дарьи планы грандиозные. В 2022 году родители четырёх малышей планируют возродить и наладить бизнес, при этом семья не помеха, а скорее, наоборот, поддержка и опора. Так было всегда, вспоминают Малышевы, а такие семейные конкурсы лишь собирают накопленные за годы совместной жизни эмоции, пережитые трудности и опыт, дают толчок для развития отношений подобно психологу по семейным вопросам.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского Центра социальной поддержки населения: «Этот конкурс проводится как раз для того, чтобы укрепить семью, показать традиции семейные, повысить статус семьи. И я безусловно верю в то, что участвуют дружные семьи, которые уделяют много времени детям, занимаются и спортом, и творчеством, а это всё укрепляет семью».

На память об участии во всероссийском этапе и победе в регионе Малышевым вручили книгу, на страницах которой есть и фото семьи из Снежногорска, а так же новогодние подарки.