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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

Семья медведей вышла к людям

Любопытная семья косолапых решила поближе познакомиться с людьми.

Житель Мурманска Андрей Шишко опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлено семейство медведей. Любопытные хищники вышли к людям «поздороваться». Встреча с медведицей и тремя медвежатами с прошла без последствий. Вскоре хищники сами ушли в лес. По словам мужчины, он на выходных приехал на полуостров Рыбачий отдохнуть с друзьями, и к ним днём заглянули эти лесные гости. По словам местных жителей, выходы животных к людям в том районе не редкость. Часто медведей встречают весной на окраинах. Но осенью они обычно не выходят из леса.

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