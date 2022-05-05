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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.22 19:30

Семья муравьёв принесла 1-е место Николаю Коновалову на научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор»

Это первые шаги ребят в мире науки, которые им помогает делать научно-практическая конференция «Золотой росток. Юниор».

Первое поселение степных муравьёв-жнецов состояло из 10-15 особей, теперь колония Николая Коновалова насчитывает порядка двухсот насекомых.

Николай Коновалов, участник научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор», г. Гаджиево: «Это рабочие муравьи, но всё «крепится» на матке. Потому что она приносит потомство в муравейник».

Завести дома муравьиную ферму Коля решил неспроста: в семье военного, где растёт юный исследователь, необходимо доказать своё умение позаботиться о братьях меньших, например, о щенке.

Надежда Шальнева, научный руководитель, г. Гаджиево: «Коля убедил маму, что он может содержать такую большую семью. Собака - это мелочи по сравнению с такой огромной семьёй».

Увлечение биологией принесло дарованию 1-е место в научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор».

А вот Тимур уверен, что стоит вернуть в школы астрономию. Ведь на изучение планет, их спутников и свойств космических тел стоит уделять гораздо больше времени, чем, например, 18 часов, потраченных на этот 3Д-макет солнечной системы. Здесь, по задумке мальчика, солнце, как ему и положено, излучает свет, а некоторые планеты можно разобрать и заглянуть внутрь, но особенной юный учёный считает Сатурн.

Тимур Жубаналиев, участник научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор», г. Гаджиево: «У Сатурна есть большие кольца - у единственной планеты. У Урана есть, только они еле-еле заметны».

В следующий раз астроном хочет поработать над детальным созданием спутника Земли, чтобы наглядно показать смену времени и наступления дня и ночи.

Судьи присудили Тимуру за его исследование 3-е место.

«Бронзой» конференции отметили и Маргариту Тютюр, но уже в секции «Культурология». В образе самовара, именно о нём говорила девочка, в своём исследовании она отметила не только пользу чая, но и углубилась в историю русского предмета, долгое время «царствовавшего» в домах.

Маргарита Тютюр, участница научно-практической конференции «Золотой росток. Юниор», г. Снежногорск: «В некоторых семьях ещё остались электрические родственники классических самоваров».

Каждое призовое место приносит образовательному учреждению, от которого выступает исследователь, баллы. Команде, набравшей большее количество очков, традиционно вручают Кубок «Золотой росток». В этом году обладателем главного приза вновь стал Дом детского творчества «Дриада» Снежногорска.

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Анна
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
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