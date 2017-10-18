Семья пенсионеров живёт в аду

Коммунальная беда, постигшая семью пенсионеров, проживающих в однокомнатной квартире, на первый взгляд, не очень страшна. В туалете протекает стояк подъезда. Но решить проблему коммунальщики не могут уже почти 17 лет, а за это время жизнь в квартире стала просто невыносимой.

В однокомнатной квартире восьмидесятилетний пенсионер Шуа Касимов живёт вместе со своей мамой, которой меньше чем через 2 года исполнится 100 лет. Всю свою жизнь мужчина посвятил Мурманску, он модельер одежды и с 1980 года работал в Доме быта «Аметист» - шил и по заказу администрации, и изысканные платья для модниц. Рассказывает, что в Мурманск к нему специально ехали со всех городов области, а сейчас он остался один на один с коммунальной бедой.

- Я больше не могу! Я свою старость хочу спокойно прожить, - говорит Шуа Касимов, мурманчанин. - Вы понимаете, я устал. Всё! Я для Мурманска всё что мог, сделал.

В квартире в доме на Ледокольном проезде трубы в туалете начали подтекать ещё в 2000 году, за 17 лет проблема переросла в настоящую катастрофу. Орнамент затоплений виден и на стенах и на потолке. Пенсионер рассказывает, что пытается бороться с подтеками своими силами, но грязь и зловоние возвращаются снова.

Коммунальщики не спешат решать проблемы семьи пенсионеров, говорят, что за ремонт придётся платить. Вот только по закону аварийные протечки устраняются за счёт денег, которые жильцы ежемесячно платят управляющей компании. А при надобности меняется и весь стояк в доме.

Встретиться с представителями управляющей компании, которая обслуживает дом пожилых мурманчан, журналистам «Арктик-ТВ» пока не удалось, руководителя нет на месте. Однако, объяснить свою позицию в сложившейся ситуацию коммунальщикам всё же придётся.