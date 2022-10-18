Семья реконструкторов - Андрей и Оксана Коляда: о смыслах перемещения из светлого настоящего в тёмное средневековье

Североморцы Оксана и Андрей Коляда имеют необычное хобби, они занимаются исторической реконструкцией. Погружаясь в историю, изучая археологические письменные источники, супруги создают новоделы - вещи, изготовленные из современных материалов, но по функционалу и по внешнему виду — копии прошлого.

Масштаб их работы и погружения в тему раннего средневековья или, так называемой эпохи викингов, например, многие северяне могли оценить в мастерской исторического костюма «Светлица» и по многочисленным мероприятиям клуба исторической реконструкции «Фьорд» Центра досуга молодёжи г.Североморска. Результаты их семейного труда представляются на фестивалях и на всевозможных выставках.

Супруги Андрей и Оксана шьют исторически достоверные костюмы, занимаются ремеслом и изучают первоисточники. Занимается исследованием археологических и исторических материалов средневековой культуры, изучением средневековых ремёсел, изготовлением исторических аксессуаров.

С чего всё началось? Сколько времени занимает создание одного исторического образа? Сколько стоит такая работа? А что они носят в повседневной жизни? На эти и многие другие вопросы подробно отвечают в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Андрей Коляда, методист народного самодеятельного коллектива клуб исторической реконструкции «Фьорд» в Центре досуга молодёжи г. Североморска, и Оксана Коляда, методист народного самодеятельного коллектива мастерская исторического костюма «Светлица» в Центре досуга молодёжи г. Североморска.