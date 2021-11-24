Семья саамов из Лопарской подтвердила национальную принадлежность в МФЦ

Многофункциональные центры в Мурманской области продолжают принимать заявления о включении в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера.

В регионе саамов проживает чуть более 1,5 тысячи. Саамская семья из населенного пункта станция Лопарская живёт самобытно: занимается оленеводством. Подача документов для них особое событие, поэтому в МФЦ они прибыли в традиционных костюмах.

Подтвердить национальность просто - достаточно предоставить паспорт и свидетельство о рождении. Полученные данные специалисты занесут в единый реестр, в будущем заявителям будет проще получать государственную поддержку.

Полина Харыбина, заявительница: «Одна из мер поддержки – это санаторно- курортная поддержка людей, которые занимаются рыболовством и оленеводством. Они могут рассчитывать на такие меры поддержки, особенно для семьи. Мы войдём в реестр, подтвердим национальность и нам не надо будет каждый раз подтверждать национальность, чтобы получить санаторные путевки».