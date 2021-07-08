8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Сегодня съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, какое значение для них имеет слово «семья». Некоторые северяне, у которых за спиной не один год брака, даже смогли поделиться рецептом счастья долголетней супружеской жизни.

- Я считаю, что семья спасёт мир! Не красота, а семья, любовь и верность.

- Для меня День семьи, любви и верности – это главный праздник моей семьи. Я жена, у меня двое детей и у нас в семье предпочтительнее отмечать именно этот день. К сожалению, муж далеко, но сказал, что к вечеру меня будет ждать сюрприз, хоть и дистанционный.

- Для меня День семьи, любви и верности – это день, когда вся семья должна быть вместе и праздновать его…

- Это самое главное в жизни – это семья.

- Семья – это единственное, что будет с тобой на протяжении всей жизни. Это очень хороший праздник, который надо проводить с семьёй и любимыми людьми.