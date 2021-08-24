Сенатор, министр образования региона и глава Кольского района пошли в школу

Проверить подготовку школы в посёлке Пушной прибыли глава Кольского района Андрей Малхасян, министр образования региона Ольга Дзюба и сенатор Татьяна Кусайко. В этом образовательном учреждении обучаются 100 детей из пяти близлежащих населенных пунктов.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Администрация Кольского района с 2019 по 2021 годы выделила и на ремонтные работы, и на подготовку к новому учебному году порядка 13 млн рублей. Это и ремонтные работы в кабинетах, замена окон, приобретение оборудования».

Все выделенные средства идут в дело. Ежегодно проводятся ремонты помещений. В 2019 году здесь открыли мини-технопарк, а спустя год «Точку роста». В этом обновляют школьный спортзал.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Здесь будут созданы пространства для занятий лёгкой атлетикой, степ-аэробикой, закуплено новое современное оборудование – хоккейное и атлетическое. И все это на средства гранта. В рамках проекта «Арктик скул» на спортзал выделяли 5 млн рублей, плюс обязательное условие – софинансирование либо со стороны муниципалитета, либо из внебюджетных источников».

Татьяна Кусайко, сенатор РФ от Мурманской области: «Кольский район вкладывает огромное количество средств, чтобы состояние школы, находящихся на территории Кольского района соответствовало тем задачам, которые ставит перед нами государство. И то, что школа находится в состоянии капитального ремонта, это тоже важно».

Кроме того, этим летом в школе отремонтировали два кабинета и второй этаж.