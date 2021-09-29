Сенатор Российской Федерации Татьяна Кусайко получила удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы восьмого созыва

На торжественном вручении документа была съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Удостоверение избранного депутата Госдумы по одномандатному округу №128 Мурманской области получила Татьяна Кусайко. Она победила на сентябрьских выборах. Заветный документ сенатор Российской Федерации получила из рук председателя Избирательной комиссии Мурманской области Антона Богомолова.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Выборы прошли в конкурентной и честной борьбе, в результате победила Кусайко, которая займёта этот высокий пост в Госдуме РФ».

Парламентарий будет представлять Заполярье ближайшие 5 лет в Государственной Думе восьмого созыва. Заслуженный врач выразила признательность землякам за поддержку её кандидатуры на прошедших выборах.

Татьяне Кусайко, депутат Госдумы Российской Федерации: «Я бы хотела поблагодарить избирателей и жителей Мурманской области, которые оказали мне доверие, Я обещаю отработать все эти годы в качестве депутата честно, ответственно и открыто».

Напомним, за Татьяну Кусайко проголосовали более 17 тысяч северян, принявших участие в выборах.