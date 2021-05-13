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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.21 19:30

Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко выступила с докладом о своей работе перед региональными депутатами

В течении года она трудилась в области совершенствования законодательства, реализации социальной политики государства и повышения уровня жизни граждан.

Доклад Татьяны Кусайко - её личная инициатива. Таким образом сенатор информирует депутатов Мурманской областной Думы о своей работе в составе Совета Федерации.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы с Татьяной Алексеевной постоянно работаем, взаимодействуем. Те законы, которые мы рассматриваем в Совете Федерации, мы их всегда поддерживаем, общаемся с ней. Поэтому тоже будет интересно для всех депутатов послушать о её работе за прошлый год».

В прошлом году Татьяну Кусайко выбрали на должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Сенатор - автор и соавтор ряда законопроектов. Например, о прибрежном рыболовстве, разработанного для Мурманской области, а также закона о возвращении вытрезвителей и ряда других.

Татьяна Кусайко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ: «Как я сказала, вопросы здравоохранения по нашей области. Это новые подходы, новый взгляд на те условия, в которых проживают северяне. Это возможность пересмотра методики по распределению субвенций в субъекты Арктической зоны для исполнения переданных полномочий по реализации территориальной программы госгарантий».

Также Татьяна Кусайко предлагала изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», дающий право на бесплатные профилактические прививки в частных клиниках, а не только в государственных.

В то же время Татьяна Кусайко много работала и в регионе. Вместе с региональными депутатами она принимала участие в обсуждении законопроектов, встречалась с жителями области.

Депутаты отметили разносторонний объём работы представителя Мурманской областной Думы в Совете Федерации и напряженный труд, несмотря на непростой пандемийный год.

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