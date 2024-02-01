Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова встретилась с председателем областной Думы Сергеем Дубовым

Это первая в этом году деловая встреча сенатора и председателя Мурманской областной Думы. В стенах регионального парламента в первую очередь Сергей Дубовой поздравил Татьяну Сахарову с избранием на должность заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Затем участники встречи приступили к рабочей повестке, которая затрагивала вопросы экологии в нашем регионе.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Тема, связанная с твёрдыми коммунальными отходами. Эта тема, в рамках которой уже проведена достаточно большая работа по некому мониторингу на территории всей нашей России. Мы выяснили то, как устроен этот процесс, как он работает, уже определён ряд проблемных вопросов. Например, недостаточно установлено контейнерных площадок. Если в целом по стране их должно быть порядка полутора миллионов, то на текущий момент только девятьсот тысяч».

Чтобы поспособствовать решению данной проблемы в регионе будет проведён выездной мониторинг, а затем проведут круглый стол, где эксперты смогут поделиться предложениями и сформулировать правки для внесения в правовую базу.

Также в рамках встречи были затронуты темы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе региона и возможности подготовки молодых специалистов по федеральной программе «Профессионалитет» и другие планы.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сейчас готовим план законопроектной деятельности на этот год. На следующем заседании Думы будем рассматривать и утверждать план законопроектной деятельности на 2024 год. Предложено посмотреть те законопроекты, которые идут по её направлению работы. Она является зампредседателя комитета по природопользованию и экологии в Совете Федерации, поэтому можно посмотреть, подсказать, что внести в план с учётом тех законов, которые будут приниматься в Государственной Думе и Совете Федерации, чтобы мы тоже могли внести свои предложения».

Отметим, в феврале в столице Заполярья состоится заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии, на котором будут рассмотрены профильные вопросы, а также темы, касающиеся природно-охраняемых зон и переработки отходов.