Сенсации недели: собаки стали спутниками людей намного раньше, чем предполагалось, а в нидерландском городе нашли скелет, который, возможно, принадлежал мушкетёру д'Артаньяну

Учёные сравнили ДНК семян винограда, который рос в Средневековье, и косточек современных плодов известного и ценного сорта пино-нуар. Исследование показало достаточно интересный результат.

Созданный в Кении роботизированный манипулятор помогает глухим школьникам качественно обучаться на уроках естественных наук и технологий. Необходимость в новой системе возникла из-за того, что кенийский язык находится в стадии развития, особенно это касается терминологии.

А вот в Амстердаме студентам предлагают готовиться к экзаменам под живую классическую музыку. Организаторы отмечают, что спокойная атмосфера помогает молодёжи сконцентрироваться на учебном процессе. Однако такой формат подходит не каждому.

Тысячи кроссовок чистят и ремонтируют в столице моды Париже. Им возвращают первоначальный вид, а затем продают по доступным ценам. Через какие этапы восстановления проходит обувь, узнаем из сюжета.

Также и в Индии прилагают усилия, чтобы сохранить мастерство вышивания в технике пхулкари. Она родом из северного региона Пенджаб. Мастерицы сотрудничают с модельерами и участвуют в показах, повышая спрос на изделия ручной работы.

На этом открытия учёных не заканчиваются. Они выяснили, что собаки стали спутниками людей намного раньше, чем предполагалось. В ходе исследования провели анализ ДНК древних и современных волков и собак. Показатели удивили даже научных работников.

А в Новой Зеландии спасают ящерицу. Животное входит в список самых уязвимых в мире. Её последний известный ареал обитания – заболоченная местность в густом буковом лесу на Южном острове. Там осталось менее 30 особей сцинка Альборна.

Американец, неравнодушный к страданиям городских птиц, помогает голубям в Нью-Йорке. Он избавляет их от серьёзной угрозы – запутавшихся на лапках ниток и волос. Некоторых из них он сразу выпускает на волю, а других отвозит к ветеринару.

От первых экспериментов в гараже до появления легендарного Айфона. В Нидерландах открылся музей, посвящённый истории компании «Apple». Какие идеи лежали в основе этого продукта, и как менялся его дизайн, расскажем в сюжете.

Любители наблюдать за самолётами готовы на всё, чтобы увидеть чудо авиации с близкого расстояния. Но в аэропорту австралийского города энтузиасты хотят иметь специально отведенную смотровую площадку, чтобы лучше видеть происходящее.

В нидерландском городе нашли скелет, который, возможно, принадлежал мушкетёру д'Артаньяну. Останки случайно обнаружили под полом церкви. Священнослужители пригласили в храм археолога, который продолжил раскопки.