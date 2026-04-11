Сенсации недели: собаки стали спутниками людей намного раньше, чем предполагалось, а в нидерландском городе нашли скелет, который, возможно, принадлежал мушкетёру д'Артаньяну
Учёные сравнили ДНК семян винограда, который рос в Средневековье, и косточек современных плодов известного и ценного сорта пино-нуар. Исследование показало достаточно интересный результат.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

Созданный в Кении роботизированный манипулятор помогает глухим школьникам качественно обучаться на уроках естественных наук и технологий. Необходимость в новой системе возникла из-за того, что кенийский язык находится в стадии развития, особенно это касается терминологии.

А вот в Амстердаме студентам предлагают готовиться к экзаменам под живую классическую музыку. Организаторы отмечают, что спокойная атмосфера помогает молодёжи сконцентрироваться на учебном процессе. Однако такой формат подходит не каждому.

Тысячи кроссовок чистят и ремонтируют в столице моды Париже. Им возвращают первоначальный вид, а затем продают по доступным ценам. Через какие этапы восстановления проходит обувь, узнаем из сюжета.

Также и в Индии прилагают усилия, чтобы сохранить мастерство вышивания в технике пхулкари. Она родом из северного региона Пенджаб. Мастерицы сотрудничают с модельерами и участвуют в показах, повышая спрос на изделия ручной работы.

На этом открытия учёных не заканчиваются. Они выяснили, что собаки стали спутниками людей намного раньше, чем предполагалось. В ходе исследования провели анализ ДНК древних и современных волков и собак. Показатели удивили даже научных работников.

А в Новой Зеландии спасают ящерицу. Животное входит в список самых уязвимых в мире. Её последний известный ареал обитания – заболоченная местность в густом буковом лесу на Южном острове. Там осталось менее 30 особей сцинка Альборна.

Американец, неравнодушный к страданиям городских птиц, помогает голубям в Нью-Йорке. Он избавляет их от серьёзной угрозы – запутавшихся на лапках ниток и волос. Некоторых из них он сразу выпускает на волю, а других отвозит к ветеринару.

От первых экспериментов в гараже до появления легендарного Айфона. В Нидерландах открылся музей, посвящённый истории компании «Apple». Какие идеи лежали в основе этого продукта, и как менялся его дизайн, расскажем в сюжете.

Любители наблюдать за самолётами готовы на всё, чтобы увидеть чудо авиации с близкого расстояния. Но в аэропорту австралийского города энтузиасты хотят иметь специально отведенную смотровую площадку, чтобы лучше видеть происходящее.

В нидерландском городе нашли скелет, который, возможно, принадлежал мушкетёру д'Артаньяну. Останки случайно обнаружили под полом церкви. Священнослужители пригласили в храм археолога, который продолжил раскопки.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

