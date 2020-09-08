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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.20 19:30

Сентябрь – месяц завершения всех работ во дворах Мурманска

Ремонтные работы ведутся во многих дворах Мурманска. Большинство из них близятся к завершению, но всё равно остаются задачи, выполнение которых требует особого внимания руководства города.

Во дворах по Кольскому проспекту работа близится к завершению. Специалисты уже заасфальтировали пешеходную зону, установили опоры для наружного освещения и детскую площадку. Но это лишь видимая часть проделанных работ, основной объём которых пришёлся на создание дренажной системы.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Двор довольно-таки сложный. Здесь у нас рельефное состояние земли и нахождение объектов на ней, получается подпорная стенка, требовались водоотливные мероприятия. Всё, что мы сейчас не видим. Здесь такие глобальные работы были проведены, которые сейчас скрыты под новым асфальтом».

За реализацией программы «Комфортная городская среда» следят очень строго. Эксперты и общественники требуют устранять недостатки в работе,  если такие есть,  участвуют в решении возникающих проблем. Например, в одном из дворов по улице Капитана Орликовой подрядчик обратился с просьбой отложить срок сдачи объекта из-за особенностей рельефа.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Сейчас есть только одна проблема, которая решаема, но она отодвигает завершение работ в этом дворе – это установка фундаментов опор освещения. Получается, что копать ни в одном месте не получается, надо бурить. Бурение скалы занимает больше времени».

Совсем немного времени остаётся у рабочих на выполнение поставленных перед ними задач. Сентябрь – последний месяц для нашего региона, комфортный для проведения ремонта на открытом воздухе, поэтому все объекты должны быть сданы в ближайшее время.

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