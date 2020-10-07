Сентябрь порадовал северян теплыми деньками

В Мурманске довольно долго держится хорошая, по меркам сезона, погода. Бабье лето действительно радует жителей, да и синоптики регионального гидрометцентра отмечают, если и не аномальное, то, по крайней мере, значительно более тёплое начало осени.

Специалисты поделились анализом метеорологических условий за сентябрь.

Температура воздуха в сентябре бела выше климатической нормы на полтора – два с половиной градуса. А вот осадков, напротив, выпало меньше обычного. Область ставила в сентябре и температурные рекорды - на одной из станций было зафиксировано +20. На юге области громыхали грозы, а Мурманск нередко погружался в туман. Это мешало авиасообщению и заметно осложняло жизнь автолюбителям.

А вот октябрь вряд ли принесёт приятные погодные аномалии. В ближайшие дни ожидаются дожди, местами возможны заморозки до -2 градусов.