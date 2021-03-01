Серафима Ананасова, поэтесса из Санкт-Петербурга, искала понимание у любителей поэзии в Мурманске

Современная поэзия или классика? Настоящее творчество имеет срок или же будет актуальным всегда? Так много вопросов, но ответы могут дать только авторы и их поклонники. Серафима Ананасова пишет о том, что волнует её, и это откликается в сердцах людей пониманием. Поэтесса из Санкт-Петербурга впервые приехала в Мурманск и провела свой творческий вечер.

Свой первый стих Серафима сочинила в 5 лет. Тогда девушка поняла, что ей нравится писать. Повзрослев, она поработала журналистом на новостном сайте, но поняв, что творческий порыв сильнее, бросила это дело и начала непростой, но желанный путь поэтессы.

Серафима Ананасова, поэтесса: «Не очень мне там понравилось. Там нужна большая стрессоустойчивость, много здоровья психического и физического. Очень большие нагрузки и очень небольшие зарплаты. В это в купе соединилось, чаша весов с поэзией перевесила чашу весов с журналистикой».

Сейчас девушке 28 лет. За её плечами пять сборников стихотворений и гастроли по десяткам городов. Кстати, по признанию Серафимы, которая много лет живёт в Петербурге, посетив Мурманск, увидела много схожего в этих городах.

Серафима Ананасова, поэтесса: «Не могу сказать, что по атмосфере от Петербурга сильно отличается. Тоже такое всё холодное, мрачное, серое. Очень своеобразный город. Первое впечатление – снег и серость от отсутствия солнца, но это есть и в Питере. Поэтому не могу сказать, что шокирована или удивлена, похож на Петербург».

Творчество Серафимы отчасти депрессивное, в какие-то моменты мрачное. Она пишет стихи о чувствах, душевных переживаниях. Что-то из созданного, основано на её личном опыте, что-то, навеяно жизнью друзей, но так или иначе, это всё про людей.

Серафима Ананасова, поэтесса: «Поэзия – это не про радость и не про веселье. Это рефлексия чего-то мрачного, тяжёлого, тоскливого, тёмного. Поэтому не считаю себя чем-то уникальным в этом плане. Мне кажется, все поэты мрачные, тяжёлые и депрессивные. Это просто искусство такое. Вид искусства такой».

Себя девушка считает именно такой. Но признается, что в жизни старается это не показывать, а выплескивать в творчество.

Большинство её произведений – классического стихосложения, но в последнее время девушка пишет всё больше верлибров.

Серафима Ананасова, поэтесса: «Большое количество сейчас поэтов. Плюс рэп очень популярен. Рэп-батлы и вообще, рэперов очень много. Рифма уже немного приедается людям. И людям, кто слушает, и людям, кто пишет. Я думаю, должен быть такой период, когда многие будут от рифмы отходить. Но потом и это наскучит, и опять вернутся к рифме».

По признанию девушки, для неё главная награда – аудитория, которая понимает её и принимает такой, какая она есть. При этом Серафима держится в стороне от различных союзов и обществ, создавая свой круг единомышленников.

Таких молодых и независимых поэтов много в нашей стране. И признания своих трудов они добиваются через социальные сети, как и наша героиня. И это им удается.