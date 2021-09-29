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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.21 19:30

Сердце - пламенный мотор нуждается в заботе

У многих людей фраза «дела сердечные» вызывает ассоциации, мало связанные с сильными чувствами. На сегодняшний день заболевания сердца – одна из самых злободневных проблем мировой медицины. О том, как работают мурманские кардиохирурги и каким же образом можно сберечь свою сердечно-сосудистую систему, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Каждый год мировое медицинское сообщество 29 сентября отмечает Международный день сердца. В это время врачи напоминают о том, как важно следить за состоянием своей сердечно-сосудистой системы. Вот и мурманские кардиологи не остались в стороне. Специалисты областной больницы отметили, что самые распространённые сердечные заболевания связаны с ишемической болезнью сердца.

Манолис Чармадов, заведующий отделением кардиохирургии «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Основной спектр хирургического лечения – это больные с ишемической болезнью сердца. Оно уже не одно десятилетие ишемическая болезнь сердца, как сердечно-сосудистая патология является, занимает первое место в структуре летальности и пациентов очень много».

Сидячий образ жизни, ожирение, высокое кровяное давление, курение, алкоголизм и гипогликемия - всё это может привести к атеросклерозу, за которым, с высокой долей вероятности последуют инфаркты, инсульты или даже аневризмы. Кардиозаболевания отличаются своим коварством: нередко их симптоматика может маскироваться под другие недуги.

Пётр Веремейчук, старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации №2 «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Это могут быть боли не только в сердце, а они скрываются под остеохондрозом грудного отдела позвоночника, под изжогой, гастритом могут проявляться. Таким вот образом некоторая симптоматика сердечной патологии, про которую нужно помнить и, если это всё регулярно при физических нагрузках или при стрессе появляется, то необходимо обратить на это внимание и обратиться к специалистам, чтобы не привести к инфаркту».

Патологии сердца начали молодеть: среди пациентов всё большее мужчин 40-летнего возраста, у них заболевание протекает гораздо тяжелее и стремительнее в отличие от пожилых. Инфаркт миокарда может подкрасться совсем незаметно, в таком случае ключевой фактор спасения человека — это время.

Пётр Веремейчук, старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации №2 «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «При наличии аспирина дома, дать таблеточку аспирина, разжевать её, дать доступ свежего воздуха в помещение, если он находится дома и, конечно же, максимально срочно вызвать скорую помощь, сообщить, что у пациента подозрение на инфаркт миокарда».

Как часто говорят сами врачи, лучшее лечение – это профилактика и своевременная диагностика. Поэтому, всем, кто не хочет оказаться на операционном столе, необходимо регулярно проходить скрининговые исследования, а после 40 лет надо больше двигаться.

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