«Сердце Джульетты» - апатитчанка спела с Ларисой Долиной

Выпускница апатитской музыкальной школы Елизавета Михайлова на праздничном концерте, посвященном Дню учителя, спела дуэтом с Ларисой Долиной. Они исполнили песню «Сердце Джульетты».

По словам Михайловой, из-за загруженного графика Долиной репетиций у дуэта было немного, но, тем не менее, по мнению девушки, спели они достойно.

Елизавета Михайлова окончила обучение в апатитской музыкальной школе в 2018 году. Теперь она студентка второго курса Московского государственного института культуры и обучается на кафедре эстрадно-джазового вокала в классе Ларисы Долины.