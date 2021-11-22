«Сердце Кольского полуострова» произвело большое впечатление на гостей Заполярья

Пресс-тур «Сердце Кольского полуострова» заставил вдохновиться представителей крупнейших туркомпаний и СМИ России. На протяжении двух дней участники знакомились не только с красотой Кольского Заполярья, но также оценивали его туристический потенциал.

Заполярье уже давно вошло в список популярных туристических направлений, разделяя один рейтинг с курортами Крыма и Краснодарского края. Люди со всего мира едут к нам, чтобы посмотреть на северное сияние, оленей, Баренцево море, попробовать изысканные морские деликатесы и даже пощекотать нервы, рассекая волны на сапсерфе.

Главной задачей пресс-тура «Сердце Кольского полуострова» было показать возможности и перспективы туризма в нашем северном регионе.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Сегодня мы показываем наш регион, а не только мурманские окрестности. Мы с удовольствием показали Хибины, Кировск, рассказали о возможностях путешествия в Мурманскую область. Прилетать можно в два аэропорта: прилетая в Мурманск а улетая из Хибин, и наоборот. Наша задача показать не только окрестности Мурманска, но и в целом Кольский край».

За два дня гости успели посетить базу отдыха «Лесная», аэропорт «Хибины», гостиницу «Северная», Полярно-альпийский ботанический сад-институт, санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», лыжный стадион, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» и новый ресторан «Плато», а также музейно-выставочный центр «Апатит». Помимо этого, гости совершили снегоходный тур в долину озера Малый Вудъявр, а также оценили колорит северной кухни.

Екатерина Пашкина, представитель компании «TUI»: «Впечатляют природные достопримечательности, которые тут есть то, зачем сюда нужно ехать: за этникой, природными впечатлениями. С северным сиянием не повезло, но мы понимаем, что сейчас за окном дождь. Однозначно рекомендую, что стоит сюда поехать и стоит увидеть этот край земли, потому что он действительно заряжает. Меня лично заряжает внутренне и позволяет вдохновиться».

В музейно-выставочном центре «Апатит» участники пресс-тура осмотрели уникальную коллекцию Кольских минералов и ознакомились с экспозициями, посвященными истории освоения Хибин и развитию Кировского филиала «Апатит».

Наталья Виноградова, заместитель генерального директора компании «Via Hansa & Borealis»: «Нам очень понравился Кировск, там очень интересный музей, коллекция минералов большая, самоваров – то, что лично меня потрясло. Горнолыжный курорт местный произвёл большое впечатление. Современный, как говорили мои коллеги, достоин курортов Сочи».

В конце пресс-тура гости высокого оценили потенциал региона и выразили общее мнение, что зимний туризм в Заполярье может стать массовым и позволит привлечь не только туристов из соседних субъектов, но и со всей России.