«Сердце» Мурманска изменят архитекторы из Санкт-Петербурга

В Мурманске объявили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции главной площади города. Под планируемую реконструкцию попадут не только Пять Углов, но и улицы Самойловой и Воровского.

Сейчас площадь Пять Углов на половину заставлена автомобилями. Людям приходится маневрировать между транспортными средствами пробираясь через парковку. В будущем здесь будет единое пространство для прогулок. Уже представлена визуализация того, как будет выглядеть «сердце» Мурманска. Максимум искусственного освещения, кафе, уличная мебель и, самое главное, отсутствие стоянок.

Архитекторы объединили парковку у «Меридиана» с самой площадью. А это значит, что улица Воровского станет полностью пешеходной. Также в центре, судя по эскизу, есть место для небольшого сквера, где расположится остров Арктической природы.