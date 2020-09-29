Сердце надо воспитывать с детства - Гарри Клейн

Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается День сердца.

Пожалуй, редко кто из нас задумывается о том, как опасны сердечно-сосудистые заболевания, а тем временем они становятся одной из главных причин смерти в мире.

День сердца учредили больше 20 лет назад. Но и сегодня эта дата не теряет своей актуальности - меньше сердечно-сосудистых заболеваний не становится. Из-за ускоренного темпа жизни, курения и обилия жирной пищи люди часто становятся жертвами инфарктов. Если каплю жира на тарелке растворить легко, то против атеросклеротических бляшек таких средств нет.

Гарри Клейн, заведующий отделением кардиореанимации МОКБ им. Баяндина: «Сердце надо воспитывать с детства, люди должны вести правильный образ жизни и конечно не перегружаться чрезмерными физическими нагрузками».

Главное, говорят врачи, при первых симптомах, указывающих на то, что «мотор» в груди забарахлил, успеть обратиться в лечебное учреждение. Ведь, несмотря на всю оснащенность кардиореанимации областной больницы, с каждой потерянной минутой шансов на спасение пациента становится меньше.

Гарри Клейн, заведующий отделением кардиореанимации МОКБ им. Баяндина: «К нам больные поступают в очень тяжёлом состоянии. Намного тяжелее с ними работать, так как, несмотря на все современные технологии, они не помогает в этих случаях, при кардиогенном шоке летальность остаётся высокой».

Нашу главную мышцу в организме называют ещё вечным двигателем, ведь он способен прослужить человеку верой и правдой хоть сотню лет, поэтому берегите и любите своё сердце и оно ответит вам взаимностью.