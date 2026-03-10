Сердце отдают детям: в ЗАТО Александровск подвели итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников

Символ конкурса профессионального педагогического мастерства в ЗАТО Александровск – парящая птица. Это талант, мудрость, фантазия и энергия. Именно она украшает главный приз состязания – переходящий кубок.

Педагоги, в чьих руках побывала птица, с уверенностью заявляют, что она оберегала и помогала уверенно двигаться вперёд. О своих впечатлениях от приза и титула «Абсолютного победителя» конкурса профмастерства рассказала педагог дополнительного образования Марина Власенко.

Достигнуть таких высот специалисту помогали вера в себя, забота коллег, а самое главное, дети.

Марина Власенко, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Дети – это моя любовь. Они очень поддерживали и переживали. И мои собственные дети, и ученики были включены, а я чувствовала эту поддержку от них».

Поддерживали педагога и коллеги по конкурсу: соперниками, отмечают члены жюри, их назвать сложно – настолько трепетное было отношение участников друг другу. Атмосфера на каждом испытании царила дружеская и позитивная.

Елизавета Зламан, директор Информационно-методического центра ЗАТО Александровск: «Здесь открывается новая страница конкурса. Это не состязание, это уже содействие, взаимодействие. Мне отрадно, что они увидели изюминки нашего конкурса, что важно прийти, показать себя и научиться чему-то у другого».

Победители в номинациях – это воспитатели, педагоги допобразования и логопеды – отправятся представлять муниципалитет на региональный этап конкурсов профессионального мастерства.