Сердце подскажет - мурманчане творят добро

«Сердце подскажет» - в столице Заполярья состоялась очередная акция благотворительной программы «Помоги спасти жизнь ребёнка.

Мастер-классы, аквагрим, концерт и конкурсы - так ярко и весело проходит каждое мероприятие в рамках акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» и городской праздник «Сердце подскажет» - не исключение.

Мурманчанин Станислав Солонков пришёл в торговый центр с женой не просто погулять, а чтобы помочь маленьким северянам справиться с тяжелыми недугами. «Я думаю, что эта акция нужна не только здесь и нам, она по всему миру нужна, - говорит Станислав Солонков, горожанин. - Дети - это наше будущее. Можно забыть про себя, а помнить о детях нужно всегда, неважно, свои они или чужие».

Пластиковые боксы в виде сердца знакомы жителям областного центра. Они установлены в гипермаркетах и других общественных местах. Вот уже 6 лет акцию проводит муниципальное учреждение «Объединение молодёжных центров» совместно с комитетом по социальной поддержке и делам молодёжи.

«Думаю, что с каждым годом акция набирает всё больше и больше приверженцев, - считает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки РФ». - На сегодняшний день, по-моему, нет равнодушных людей, которые приходят в общественные места, которые прошли бы мимо этих замечательных сердец».

Совместными усилиями за время проведения акции удалось собрать более 14,5 миллиона рублей. Помощь получили 183 маленьких северянина. А волонтеры признаются, что они не просто работают на мероприятиях, а по-настоящему переживают за подопечных, которым так нужна поддержка.

«Мы, когда собираем деньги, узнаем, сколько мы собрали по итогу каждого мероприятия, - рассказывает Юлия Шохова, специалист по работе с молодёжью МАУ МП «Объединение молодёжных центров». – Мы получаем отчёт о том, куда идут эти деньги. Мы знаем, каким детям, с какими болезнями они борются. Зачастую знаем их семьи».

Всю информацию о денежных средствах можно найти и на официальном сайте администрации города в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».