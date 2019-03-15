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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 19:30

Сердце подскажет - мурманчане творят добро

«Сердце подскажет» - в столице Заполярья состоялась очередная акция благотворительной программы «Помоги спасти жизнь ребёнка.

Мастер-классы, аквагрим, концерт и конкурсы -  так ярко и весело проходит каждое мероприятие в рамках акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» и городской праздник «Сердце подскажет» - не исключение.

Мурманчанин Станислав Солонков пришёл в торговый центр с женой не просто погулять, а чтобы помочь маленьким северянам справиться с тяжелыми недугами.  «Я думаю, что эта акция нужна не только здесь и нам, она по всему миру нужна, - говорит Станислав Солонков, горожанин. -  Дети - это наше будущее. Можно забыть про себя, а помнить о детях нужно всегда, неважно, свои они или чужие».

Пластиковые боксы в виде сердца знакомы жителям областного центра. Они установлены в гипермаркетах и других общественных местах. Вот уже 6 лет акцию проводит муниципальное учреждение «Объединение молодёжных центров» совместно с комитетом по социальной поддержке и делам молодёжи.

«Думаю, что с каждым годом акция набирает всё больше и больше приверженцев, - считает Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования  и науки РФ». - На сегодняшний день, по-моему,  нет равнодушных людей, которые приходят в общественные места, которые прошли бы мимо этих замечательных сердец».

Совместными усилиями за время проведения акции удалось собрать более 14,5 миллиона рублей. Помощь получили 183 маленьких северянина. А волонтеры признаются,  что они не просто работают на мероприятиях, а по-настоящему переживают за подопечных, которым так нужна поддержка.

«Мы, когда собираем деньги, узнаем, сколько мы собрали по итогу каждого мероприятия,  - рассказывает Юлия  Шохова, специалист по работе с молодёжью МАУ МП «Объединение молодёжных центров». – Мы получаем отчёт о том, куда идут эти деньги. Мы знаем, каким детям, с какими болезнями они борются. Зачастую знаем их семьи».

Всю информацию о денежных средствах можно найти и на официальном сайте администрации города в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в газете «Вечерний Мурманск». 

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Заезжий
15.03.19 19:47
Молодцы мурманчане, хорошо подготовились к соревнованиям! Красивые соревнования и красивый город.
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Артур
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Я здесь был и смотрел
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