«Сердце во льдах» - новый символ Полярного

Ещё одно место для красивого памятного фото появилось в городе воинской славы Полярном. «Сердце во льдах» - символ неисчерпаемой доброты и любви северян.

На площади двух капитанов в Полярном установили световую конструкцию в виде сердца, растапливающего вечный лёд. Это подарок администрации муниципалитета к 120-летию города воинской славы.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Все инсталляции, баннеры, для города воинской славы – это наша инициатива. На них мы не тратили бюджетные деньги, они выполнены за счёт организаций, которые помогают нам, чтобы было у нас красиво».

Глава обещает, на этом сюрпризы на этом не закончатся. Арт-инсталляции появятся и в других городах большого ЗАТО.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Это будет делаться и в рамках программы губернатора «100 шагов», и в рамках программы нашего муниципального образования. Будем стараться, жители должны видеть эстетику, которая радует не только глаз, но и сердце».

Пока что погода не позволяет сердцу в прямом смысле засиять. Но совсем скоро на новой достопримечательности установят подсветку. А это значит, что даже в полярную ночь «Сердце во льдах» будет хорошо видно.