Сердечно-сосудистые заболевания - бич современного мира

В России, в том числе в Мурманской области, они главная причина смерти многих людей. На какие симптомы стоит обратить внимание? Что нужно делать, чтобы обезопасить себя? На эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ».

Ещё в Древнем Китае говорили, что здоровое сердце не чувствуется. Большинство из нас думают, что проживут долго и в добром здравии. Конечно, так и хотелось бы, только неумолимая статистика говорит о том, что болезни сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин госпитализации и смертности в нашей стране.

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Если нарушается кровоснабжение в артериях, которые кровоснабжают сердце, – это инфаркт. Если нарушается кровоток по сонным артериям, которые кровоснабжают головной мозг, – это инсульт. Если нарушается кровоснабжение нижних конечностей ног, то это может грозить гангреной».

Головокружение, усталость в ногах при ходьбе, повышенный сахар и холестерин в крови – факторы, на которые чаще всего многие не обращают внимание. Однако именно эти «звоночки» могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы проверить здоровье, да и просто успокоить себя, врачи советуют пройти УЗИ.

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Если будут выявлены какие-то изменения, то надо обратиться к сосудистому хирургу, чтобы можно было как-то это профилактировать. Ежели ситуация хуже - инсульт, например, бояться не стоит, так как с лечением в городе Мурманске с этим всё четко. Выполняем сложнейшие операции – повторные, неоднократные, вмешательства открытые –хирургические и закрытые – эндоваскулярные».

Но никакие операции не смогут избавить человека от атеросклероза – сужения и закупорки артерий, приводящего к инфарктам и инсультам. Помочь облегчить ситуацию сможет только правильный образ жизни, о котором пациенты чаще всего забывают, выйдя за порог больницы.

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Мы проводим хирургическое вмешательство, человек выписывается. Ну, вот меня прооперировали, жалоб нет, я пошёл, я здоровый, сходил в ларек за сигаретами. Курят, лекарство не принимают, и, к сожалению, это всё сводит на нет наши труды».

Такое наплевательское отношение к себе может стоить человеку не только здоровья, но даже конечностей. Врачи говорят, частота их ампутаций из-за закупорки артерий у курящих пациентов на 20% больше, чем у людей без этой пагубной привычки.