ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сексуальные блоки/комплексы, или Неумение жить теломНичего хорошего про 2020 год не смог сказать почти каждый второй россиянин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 19:30

Сердечно-сосудистые заболевания - бич современного мира

В России, в том числе в Мурманской области, они главная причина смерти многих людей. На какие симптомы стоит обратить внимание? Что нужно делать, чтобы обезопасить себя? На эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ».

Ещё в Древнем Китае говорили, что здоровое сердце не чувствуется. Большинство из нас думают, что проживут долго и в добром здравии. Конечно, так и хотелось бы, только неумолимая статистика говорит о том, что болезни сердечно-сосудистой системы – одна из главных причин госпитализации и смертности в нашей стране. 

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Если нарушается кровоснабжение в артериях, которые кровоснабжают сердце, – это инфаркт. Если нарушается кровоток  по сонным артериям, которые кровоснабжают головной мозг, – это инсульт. Если нарушается кровоснабжение нижних конечностей ног, то это может грозить гангреной».

Головокружение, усталость в ногах при ходьбе, повышенный сахар и холестерин в крови – факторы, на которые чаще всего многие не обращают внимание. Однако именно эти «звоночки» могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы проверить здоровье, да и просто успокоить себя, врачи советуют пройти УЗИ.

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Если будут выявлены какие-то изменения, то надо обратиться к сосудистому хирургу, чтобы можно было как-то это профилактировать. Ежели ситуация хуже - инсульт, например, бояться не стоит, так как с лечением  в городе Мурманске с этим всё четко. Выполняем сложнейшие операции – повторные, неоднократные, вмешательства открытые –хирургические и закрытые – эндоваскулярные».

Но никакие операции не смогут избавить человека от атеросклероза – сужения и закупорки артерий, приводящего к инфарктам и инсультам. Помочь облегчить ситуацию сможет только правильный образ жизни, о котором пациенты чаще всего забывают, выйдя за порог больницы.

Александр Иваков, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Мы проводим хирургическое вмешательство, человек выписывается. Ну, вот меня прооперировали, жалоб нет, я пошёл, я здоровый, сходил в ларек за сигаретами. Курят, лекарство не принимают, и, к сожалению, это всё сводит на нет наши труды».

Такое наплевательское отношение к себе может стоить человеку не только здоровья, но даже конечностей. Врачи говорят, частота их ампутаций из-за закупорки артерий у курящих пациентов на 20% больше, чем у людей без этой пагубной привычки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире05:25«Пеликан». Художественный фильм (0+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Мегрэ». Художественный сериал, 45 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика