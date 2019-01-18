«Серебро» завевали, готовы вырвать «золото»

Участие в V традиционном зимнем турнире по игре в снежки по правилам Юкигассен принесло мурманской команде «DREAM TEAM 51» грандиозный успех. Юным северянам удалось одержать победу практически над всеми командами из Архангельска, уступили только опытной и титулованной команде «1337».

То, что архангельской команде «1337» удалось выступить чуточку лучше, совсем не говорит о поражении, напротив, участие наших ребят в престижном турнире по игре в снежки по правилам Юкигассен, где им удалось оставить позади около полутора десятков команд, скорее можно назвать триумфом. Залогом успеха ребята считают тщательную подготовку и стремление к победе. Но то, что, по словам наших игроков, особенно ценно, юным северянам удалось найти в Архангельске много новых друзей.

«Готовились к играм мы в полярную ночь, в темноте, - рассказывает Юлия Барабанова, участник Мурманской команды «DREAM TEAM 51». - Собиралась днём на каникулах, чтобы поехать на соревнования и победить. А там мы ещё и новых друзей нашли. Приехали, встречали нас очень хорошо, добродушно и мы победили. У нас было стремление - не подвести свой город».

Участниками снежных битв стали школьники, студенты, работающая молодёжь из Архангельска и Мурманска. Впечатлений у ребят масса. Говорят, что такое запоминается на всю жизнь.

«Мы даже не ожидали, что нас так встретят, - рассказывает Артём Пучков, участник мурманской команды «DREAM TEAM 51». - Было очень красивое закрытие игр».

Теперь очередь показать гостеприимство за серебряными призёрами из столицы Заполярья. Сейчас они готовятся к домашнему чемпионату, который пройдёт в Мурманске 9 и10 февраля. В нём примут участие команды из Архангельска.

Как говорит Наталья Сметанина, организатор мурманских игр, ребята из «DREAM TEAM 51» планирует взять реванш у архангелогородцев, вырвать «золото» у команды «1337».