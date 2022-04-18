Серебряная весна, или Как художники видят север

В Полярном состоялось открытие выставки Виталия Бубенцова о «намоленных» местах Мурманской области, о буйстве осенних красок и исключительной красоте северных пейзажей.

Русский экспрессионист, так в Голландии прозвали Виталия Бубенцова, начал серию работ о городе воинской славы. В Полярном он уже бывал, лет тридцать назад. Тогда и оставил в историко-краеведческом музее память о себе – картину со дня празднования Военно-морского флота. Но особенным временем года для создания пейзажных историй Виталий Николаевич считает осень. По картинам мастера видно, насколько отличаются осенние зарисовки в том или ином месте Заполярья: редкие яркие пятна на крайнем Севере и настоящее буйство жёлтых тонов на юге Мурманской области.

Виталий Бубенцов, художник, г. Мурманск: «Ковда, Варзуга – эти места наши, намоленные. Они исключительные».

Север, уверяет художник, это любовь на генетическом уровне. И даже в серости весны можно нащупать атмосферу, главное, правильно подобрать палитру.

Виталий Бубенцов, художник, г. Мурманск: «В сером тоже много цвета, только надо это увидеть: оно становится как старое серебро. Оно становится таким серебристым, но сложно уловить».

Вот и вносит новые и новые правки: ловит падающий на воду солнечный свет, старается оставить в памяти самый нужный и исключительный оттенок. Этюд выходит с арктическим характером, когда приходится сражаться со стихией. Бубенцов признаётся, сколь угодно тёплая одежда не спасёт на вершине сопки от пронизывающего ветра или вмиг пропитывающего влагой дождя. В этом уникальность северного пейзажа.

Виталий Бубенцов, художник, г. Мурманск: «Получается такая техника, которую в мастерской ты не сделаешь».

Автор картины - это своего рода режиссёр. Нет в пейзаже статичности, например, в портрете или натюрморте. Удача художника – отпечатать на холсте стремительно меняющуюся погоду, северное настроение. Приходится выбирать и наиболее выгодные, выигрышные для будущего шедевра места.

Валентина Коськина, директор городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Что отрадно для нас и непривычно: Виталий Николаевич, как только приехал, сразу отправился на пленер. Все три дня, проживая в городе, работал на самых знаковых местах, площадях, сопках, где видовые ландшафты и виды нашего города».

До 29 мая выставка Виталия Бубенцова будет доступна посетителям. А осенью мастер кисти пообещал вернуться в Полярный, чтобы провести арктический пленэр для юных художников – учащихся Детской школы искусств. Возможно, так появится новая совместная экспозиция в музее города воинской славы.