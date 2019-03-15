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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.19 19:30

«Серебряные струны Заполярья» - лучшие скрипачи региона собрались на конкурс

В Мурманском колледже искусств стартовал 11 региональный конкурс сольного исполнительства на струнных смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья». В этом году в нём приняли участие 26 самых лучших скрипачей нашего региона.

Конкур сольного исполнительства «Серебряные струны Заполярья» для скрипачей и виолончелистов проходит в Мурманске раз в три года. Творческое состязание традиционно объединяет самых искусных музыкантов со всей области. Катя Олейник из Гаджиево приехала на конкурс уже во второй раз. Молодая девушка признаётся, что скрипачкой стала по воле родителей, но со временем инструмент полюбила и теперь это занятие доставляет ей удовольствие. Однако, по мнению юной скрипачки, сложностей и нюансов со временем становится только больше. Да и репертуар юным исполнителям подбирает педагог.

«Обычно педагог выбирает произведение под то, какой человек. Потому что если человек «боец», то ему удобнее играть быстрые пьесы, а если он  более романтичный, то и пьесы более романтичные надо играть, - поясняет Екатерина Олейник,  участница конкурса «Серебряный струны Заполярья» (г. Гаджиево). – Бывает, что хорошо играешь на репетиции, а потом выступаешь плохо на концерте. Это непредсказуемо. А вот сегодня я не очень уверенно выступила».

Сейчас в Мурманской области 52 музыкальные школы, где учатся 12 тысяч ребят. Но из всех инструментов скрипка и виолончель – далеко не самые популярные инструменты. «Серебряные струны Заполярья» - единственный конкурс  регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по классу оркестровых струнных инструментов.

«Это очень трудоёмкие в усвоении музыкальные инструменты,  - считает Екатерина Клипа, начальник учебно-методического отдела Мурманского колледжа искусств, организатор конкурса «Серебряные струны Заполярья». - Например, на гитаре гриф темперирован, он разделён на лады, а на скрипке нет. Поэтому у обучающихся должен быть очень острый музыкальный слух.  В нашем конкурсе принимают участие 32 учащихся - лучшие из 16 школ Мурманской области».

В этом году к  конкурсу присоединились в 5 учащихся мурманской школы искусств. Борьба разгорелась нешуточная, на кону титул лучшей скрипки Заполярья.

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Заезжий
15.03.19 19:47
Молодцы мурманчане, хорошо подготовились к соревнованиям! Красивые соревнования и красивый город.
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Артур
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