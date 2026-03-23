Серьёзная тема в комедии – узнаваемый стиль Шукшина

В ближайшие выходные дни в областном театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Печки-лавочки» - смесь мастерства вождения куклами, драматического искусства, частушек, деревенских сплетен и очень честного разговора.

Новая постановка «Печки-лавочки» Мурманского областного театра кукол по рассказам Василия Шукшина вряд ли оставит кого-то равнодушным. Тема возвращения домой – это разговор о малой родине, о настоящих ценностях и том, как иногда близким людям приходится пытаться друг друга понимать.

Давид Бурман, режиссёр-постановщик спектакля «Печки-лавочки», секретарь Союза театральных деятелей России, президент Международного фестиваля «КУКАRТ»: «Главное – это ощущение своей малой родины».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Очень серьезная постановка, но в тоже время, она будет для семейного просмотра».

На сцене актёр Андрей Шпеко в форме репетирует роль ветерана, вернувшегося домой. Для него военный китель ещё недавно был не костюмом, а повседневной одеждой. Артист Мурманского областного драмтеатра год назад вернулся со специальной военной операции. И то, что переживает его герой на сцене, для Андрея не просто текст из рассказа.

Андрей Шпеко, актёр Мурманского областного драматического театра, ветеран специальной военной операции: «Кстати, театр лечит не только артистов, но и зрителей».

Когда судьба артиста резонирует с судьбой героя, получается настоящее искусство, которое помогает и лечит.

Давид Бурман, режиссёр-постановщик спектакля «Печки-лавочки», секретарь Союза театральных деятелей России, президент Международного фестиваля «КУКАRТ»: «Мы решили таким образом устроить ему арт-терапию».

Для некоторых такой симбиоз стал новым испытанием, ведь для актёра Андрея Шпеко – дебют в искусстве кукловождения.

Андрей Шпеко, актёр Мурманского областного драматического театра, ветеран специальной военной операции: «Тяжело, трудно, очень интересно».

Петербуржский режиссёр-постановщик спектакля пристально контролирует весь процесс. Точность поворота головы куклы, взаимодействие актёра и его тряпично-деревянного напарника. Сейчас, артисты доводят до идеала последние штрихи.

Спектакль о том, что по-настоящему дорого: о земле, культуре и людях состоится уже 27 марта – в Международный день театра на сцене Мурманского областного театра кукол.