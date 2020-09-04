Серьёзное ДТП произошло на автодороге Кола–Верхнетуломский

Выезжая с второстепенной дороги, водитель автомобиля «Форд» не предоставил преимущество в движении автомобилю «нисан», который двигался по главной дороге. В результате столкновения автомобили разлетелись в противоположных направлениях. Одна из легковушек вылетела в кювет.

Погибших нет, но 4-х участников ДТП пришлось доставить в медучреждения для оказания помощи.