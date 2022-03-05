День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.22 19:30
Серьёзное ДТП произошло в центре Мурманска
На улице Шмидта столкнулись два легковых автомобиля. Одно из транспортных средств развернуло попрек дороги, что стало причиной километровой автомобильной пробки.
Судя по карете скорой помощи, которая приехала к месту происшествия, кому-то из участников ДТП понадобилась медицинская помощь. О полученных травмах не сообщается.
Достоверно не известно, как произошла авария, но одно из транспортных средств получило значительно большие повреждений. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД.
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