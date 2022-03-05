Серьёзное ДТП произошло в центре Мурманска

На улице Шмидта столкнулись два легковых автомобиля. Одно из транспортных средств развернуло попрек дороги, что стало причиной километровой автомобильной пробки.

Судя по карете скорой помощи, которая приехала к месту происшествия, кому-то из участников ДТП понадобилась медицинская помощь. О полученных травмах не сообщается.

Достоверно не известно, как произошла авария, но одно из транспортных средств получило значительно большие повреждений. На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД.