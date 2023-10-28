Серьёзные учения, развитие нашего региона одобрено в Совете Федерации, НЭС «Северный полюс» собирается в Мурманск и о братьях наших меньших – пёстрые события уходящих дней

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области. Документ принят по итогам Дней региона в верхней палате парламента, которые состоялись в начале октября.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гости студии: Наталья Неверова, заместитель начальника ОНД и ПР по Кольскому и Печенгскому районам, и Алексей Перцев, инспектор ОНД и ПР по Кольскому и Печенгскому районам.

Мурманчан-призывников отправили на срочную службу в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознамённую бригаду морской пехоты Северного флота в п. Спутник. принимать участие в специальной военной операции новобранцы не будут.

Антитеррористическое учение «Лагуна – Талнах – 2023» состоялось в морском районе Мурманска. Тренировка была организована сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

В рамках тренировки сил сдерживания военные из Баренцева моря запустили баллистическую ракету. Вооруженными Силами России отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическим оружием в ответ на удар противника. К тренировке привлекались мобильная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два ракетоносца. С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера «Тула» запустили баллистическую ракету «Синева». Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Отработка удара проходила под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент заслушал доклады Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области. Документ принят по итогам Дней региона в верхней палате парламента, которые состоялись в начале октября.

Ледостойкая платформа, на борту которой проходит экспедиция «Северный полюс-41», в ближайшие месяцы выйдет из льдов Арктики в чистую воду и вернётся в Мурманск. Следующая экспедиция, «Северный полюс-42», начнётся во втором полугодии будущего года, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. С начала дрейфа в Северном Ледовитом океане платформа прошла 1895 морских миль. «Северный полюс» — научно-экспедиционное судно, предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах. С его помощью удалось возродить программу дрейфующих полярных станций «Северный полюс», основанную в 1937 году и приостановленную в 2013 году в связи с потеплением климата. Главное назначение судна — создавать площадку для проведения широкого спектра научных исследований в системе «океан — ледяной покров — атмосфера». Судно может до двух лет автономно дрейфовать в высокоширотной Арктике.

К слову, научно-экспедиционное судно «Северный полюс» вошло в топ-100 главных достижений современной России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте проекта Достижения.РФ. Знаковыми российскими достижениями последнего 20-летия также признаны навигационная система ГЛОНАСС, первый в мире высокоточный спутник мониторинга Арктики, космодром Восточный, атомный ледокол «Арктика» и самый мощный локомотив «Ермак», Кольская ВЭС, Крымский мост и крупнейший в мире Русский мост, российское фигурное катание и синхронное плавание и другие. Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» построено в тесном сотрудничестве Росгидромета, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Адмиралтейских верфей и КБ «Вымпел».

На дороге в 30 километрах от Ковдора жители района встретили волка. Хищник перебежал дорогу и остановился на обочине. Очевидцы запечатлели волка на камеру телефона и поделились видео в соцсетях. Напомним, что год назад местных жителей уже пугали санитары леса. Их долго отслеживали. А в Алакуртти непрощенных гостей пришлось застрелить, потому что они пугали людей и охотились на домашних собак.

Любовь к животным объединила жителей посёлка Зеленоборский. Они собрали деньги на строительство вольеров для собак, и скоро первые пушистые жильцы поселятся в своих домиках. Наш корреспондент Кочурова Анастасия пообщалась с председателем центра помощи безнадзорным животным.

В Совете депутатов города Мурманска провели внеочередное 50-е заседание. Причиной общего сбора стало решение важного и неотложного вопроса. Встреча и обсуждения касались вопроса модернизации котельных в Дровяном, чтобы перевести их на биотопливо. Благодаря реконструкции, качественным теплоснабжением будут обеспечены жители 6 многоквартирных домов. Депутаты такое предложение поддержали. Модернизация обойдётся в 70 миллионов рублей. Таким образом, взамен угольной котельной будет построена блочно-модульная на топливной щепе, а вместо дизельной – котельный блок, работающий на древесных пеллетах. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Видеоприемная МФЦ, с помощью которой местные жители смогут получить консультации от сотрудников министерств и ведомств Мурманской области, начала свою работу в Североморске. Теперь североморцам необязательно ездить в областной центр, достаточно обратиться в многофункциональный центр на улице Колышкина, 9. Онлайн-консультация актуальна для заявителей, которым требуется персональные разъяснения или оценка конкретного случая. Чтобы обратиться в видеоприёмную, необходимо оставить заявку на официальном сайте МФЦ Мурманской области. Это можно сделать самостоятельно с любого компьютера или мобильного телефона, имеющего выход в Интернет. Электронная форма заявки позволяет выбрать тему консультации и её дату, также при желании человек может оставить описание волнующего его вопроса, прикрепить копии необходимых документов. Такие видеоприемные уже созданы в области на базе шести отделений многофункциональных центров в Мурманске, Мончегорске, Полярном, Оленегорске, Заозерске и Североморске.

На рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект о регулировании использования мобильных телефонов на уроках в школе. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» пообщалась с мурманчанами на эту тему и узнала, что об этом думают жители Кольского Заполярья…

Экотропу «Глухая плотина» заповедника «Пасвик» пополнили новым арт-объектом. Здесь установили «Отель лесных насекомых». Конструкция представляет собой множество секций, заполненных различным субстратом, который служит жилищем для маленьких обитателей леса. Фасад объекта выполнен из переработанных пластиковых крышек. Пока арт-объект строился, волонтёры собрали и приготовили все необходимые материалы для уютных апартаментов лесных насекомых - опавшие листья, кору деревьев, мох, хвою, шишки и другие природные элементы. Теперь отель готов к заселению, отмечают организаторы в группе заповедника в соцсети. Благодаря новому приобретению, гостям будет предоставлена уникальная возможность наблюдать за жизненными циклами насекомых. Рядом с отелем будут размещены информационные стенды.

Знаете ли вы, что при виде пешехода с белой тростью в любом месте проезжей части ему нужно уступить дорогу? Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала о правилах дорожного движения для людей с особенностями.

В столице заполярья торжественно открыли атомкласс проекта «Школа Росатома». Чему будут обучать детей, расскажут мои коллеги…

В нашем регионе с каждым годом увеличивается поток туристов, но как обстоят дела с сервисом? Отельеры и туроператоры решили сверить часы.

Сотрудники Мурманского областного краеведческого музея в социальных сетях поделились уникальными кадрами с одной из своих орнитологической экспедиции. Эта сьёмка наполнена драматическим смыслом, уверены авторы. На кадрах видео ворона разоряет гнездо гаги. На этом маленьком островке в Кандалакшском заливе этот вид уток селится рядом с сизыми чайками, которые строго следят за кладками и не подпускают хищников. Но в этот раз охранников не оказалось поблизости. Ворона напала и разворошила гнездо. То, что происходит на видео, участники экспедиции со свойственными человеку чувствами назвали преступлением.

Конец октября, а столица Заполярья уже радует своих жителей снегопадами – улицы и дома города укрывает снежное покрывало. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила выяснить, а рады ли мурманчане первому снегу, появляется ли у них праздничное настроение, а также, когда, по их мнению, нужно украшать город к Новому году?