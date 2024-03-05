Серьёзный разговор о патриотическом воспитании в нашем регионе состоялся в областной Думе

В Мурманской областной Думе состоялось заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных образований. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов, представители органов исполнительной власти.

В декабре 2023 года Мурманской областной Думой был принят закон «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области». Спустя несколько месяцев после его вступления в силу состоялось заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных образований, где участники поделились результатами деятельности в данной сфере, а также наметили вектор дальнейших работ.

В Мурманской областной Думе состоялось заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных образований. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, главы муниципалитетов, представители органов исполнительной власти.

Главной темой совещания стала организация и меры поддержки патриотического воспитания в регионе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В конце декабря мы приняли законопроект о патриотическом воспитании граждан Мурманской области. Конечно, за это время, я думаю, что наши представительные органы муниципальных образований внимательно его изучили, начали работать. Поэтому мы их и хотели послушать, посмотреть, что же ещё необходимо добавить в эти законопроекты. Поэтому пригласили и председателя комитета по молодёжной политике и министра образования и науки».

Патриотическое воспитание - это тот базис, без которого уже нельзя представить сферу образование. Для детей и молодёжи на постоянной основе проводят различные тематические акции, мастер-классы, экскурсии, выставки и уроки. Для формирования у подрастающего поколения важных нравственных устоев и активной гражданской позиции.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Чтобы привить любовь к Родине, а она начинается с традиций. Одна из традиций, которая реализуется в нашем регионе, это каждый понедельник начинается в школах с поднятия флага, исполнения гимна. Огромное внимание уделяется тому, чтобы ребята как можно больше посетили значимых мест, достопримечательностей нашего региона, среди них не только памятные места, но и экономические, чтобы знали региональный потенциал. Это промышленные предприятия, потому что ребёнок должен знать о тех возможностях, которые есть в регионе».

На встрече обсуждали единую региональную систему патриотического воспитания, её развитие, а также результаты работы на местах. Практиками поделились представители муниципальных образований.

Евгений Салахов, председатель Совета депутатов Печенгского муниципального образования: «Во всех школах у нас с 2023 года открыты первичные отделения «Движения Первых». В восьми из десяти школ сформированы отряды «Юнармии». Регулярно наши школьники проводят массовые мероприятия - это и экскурсии на Рыбачий, восстановление воинских захоронений, посещение войсковых частей, идет полное взаимодействие».

В Мурманской области немало закрытых административно-территориальных образований. И, несмотря на их понятную специфику, там также ведётся активная работа, направленная на формирование у школьников и студентов любви к Отечеству, чувства гордости за Мурманскую область.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Работа у нас идёт всеобъемлющая по всем уровням: и по молодёжи, и по всем уровням историческим и текущим. Воспитание патриотизма подрастающего поколения в беседах с участниками специальной военной операции, участие в исторических мероприятиях, например, «На безымянной высоте» ежегодный фестиваль. Можно сказать, что образование и культура охватили всю молодёжь Александровска и подрастающее поколение. Я считаю, что патриотическое воспитание в Александровске находится на высоком уровне».

Также в рамках встречи обсудили деятельность регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и его роль в культуре патриотизма.

Николай Дмитренко, председатель Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: «С учётом жизненной ситуации подопечного разработаны скрипты и алгоритмы работ социальных координаторов по оказанию той или иной помощи. Выстраивать взаимоотношения и решать проблемные вопросы, связанные с поддержкой участников СВО. Также деятельность фонда «Защитники отечества» помогает межведомственная комиссия».

В своей работе фонд обеспечивает полноценное сопровождение ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших ветеранов.

Ещё одним приоритетным направлением деятельности считается интеграция ветеранов СВО в систему патриотического воспитания молодёжи.

Николай Дмитренко, председатель Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: «Встречи ветеранов СВО с детьми и молодёжью - это сегодня одна из самых востребованных форм мероприятий патриотической направленности. За время работы филиалом совместно с образовательными учреждениями, домами культуры, общественными организациями и профильными ведомствами было организовано более 290 таких встреч и уроков мужества. Учитывая важность работы с детьми, филиал фонда приступил к формированию актива из числа ветеранов боевых действий в городах и районах области для привлечения их к организации и проведения мероприятий для детей».

В планах специалистов учреждения организовать обучение ораторскому искусству для ветеранов боевых действий. Это позволит им увереннее чувствовать себя на выступлениях перед публикой и чаще общаться с школьниками и молодёжью на тему героических поступков бойцов специальной военной операции.

В завершении встречи председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил всех женщин с наступающим праздником, вручил цветы, а также наградил руководителей органов местного самоуправления почётными грамотами и благодарственным письмами.