Серьёзный разговор в правительстве области с привязкой к праздничным датам - Дню науки и Дню саамов

Сегодня на оперативном совещании регионального правительства обсуждали самые главные темы жизни Мурманской области.

8 февраля в России отпразднуют День науки. Поддержка молодых учёных - стратегическое направление работы для правительства Мурманской области. В регионе работает 37 профильных организаций с почти 2 тысячами сотрудников. Финансирование на эти цели в 2023 году составит свыше 54 млн рублей. Также в Мурманской области учреждена премия для активной молодёжи. В число 100 стипендиатов вошли 34 учёных.

Но губернатор поставил новые задачи для членов правительства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё одна тема, требующая решения, я жду от вас предложений. Это вопрос жилья для таких ребят. Для ребят, которые у нас остаются работать в научных организациях и для тех, кто приезжает, чтобы в них работать».

Также губернатор отметил, что в сфере образования необходимо плотное взаимодействие колледжей с работодателями. Это касается не только практики и материально-технического обеспечения, но и процесса обучения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Например, в сфере общепита или туризма у нас есть ножницы. С одной стороны, учим большое количество ребят, а с другой – вы говорите 90% трудоустроены, но часть ребят не могут найти работу, потому что не имеют компетенций, которые нужны на рынке».

В конце заседания Андрей Чибис поздравил представителей коренного народа Севера с Международным днём саамов. Сейчас в Мурманской области проживает 1400 их представителей. В прошлом году из областного правительства на поддержку саамских общин было выделено порядка 40 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что правительством области им оказывается всесторонняя поддержка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех прошу - и муниципалитеты, и турбизнес активно вовлекать саами во взаимодействие, в том числе, создавая новые возможности».

Поговорили на оперативном совещании и про уборку улиц от снега. Значительная часть проблем, озвученных на прошлой встрече, исправлена, отметил глава региона. Однако в ближайшее время в Заполярье придёт оттепель, а с ней и новые осадки. Поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть предельно внимательными.