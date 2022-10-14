Серьёзный старт: депутаты Мурманской областной Думы собрались сегодня на первое этой осенью заседание

На повестке большое количество социально значимых вопросов. В том числе и поддержка семей граждан, попавших под частичную мобилизацию. Это заседание областной Думы первое в сезоне после длительного перерыва. В сентябре депутаты уже собирались, но тогда встреча была внеочередной. Сейчас же парламентарии вошли в рабочий график. Им предстояло рассмотреть около 30 различных вопросов. Многие из них касаются социальной сферы,

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня начинает работу сессия, заседание Думы. Этому предшествовало заседание одиннадцати комитетов, на которых было рассмотрено много вопросов. И сегодня мы все вопросы рассмотрим на Думе. В первую очередь, мы начинаем вплотную заниматься бюджетом, потому что сейчас это касается законопроектов, которые приводятся в соответствие с Налоговым кодексом РФ. Дальше наши законопроекты, которые мы обычно перед рассмотрением бюджета рассматриваем».

Один из законопроектов, который вынесли сегодня на рассмотрение Мурманской областной Думы, касался оказания бесплатной юридической помощи пожилым северянам, попадающим в категорию «Дети войны». Это люди старше 77 лет. Депутаты утверждают, что денег на юристов зачастую у пенсионеров нет.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Поскольку и коммунальные платежи достаточно высокие, и медицинское обслуживание дорогостоящее, и денег на квалифицированного юриста не хватает. И наши пожилые люди зачастую оказываются жертвами мошенников. Поэтому мы пошли на эту норму».

Ещё один важный законопроект - предоставление льготного питания детям мобилизованных северян. Раньше норма распространялась лишь на детей профессиональных военных, участвующих в спецоперации, и не охватывала компенсацию платы за детский сад.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Были внесены поправки депутатами фракции «Единая Россия», где мы предложили рассмотреть такие льготы для дошкольных учреждений. Соответственно, родители, которые находятся на специальной военной операции, либо мобилизованы на специальную военную операцию, будут получать компенсацию за содержание и уход в детских садах детей, которые находятся сейчас в дошкольных образовательных учреждениях».

Депутаты обсудили тревожную для рыбопромышленников ситуацию с очередным перераспределением квот на добычу рыбных ресурсов. Напомним, федеральное правительство предложило с 2023 года начать второй этап перераспределения квот под инвестпроекты. В том числе строительство судов и рыбоперерабатывающих фабрик. Рыбаки с этим не согласны и уверены, что большинство рыбопромышленных компаний при таком подходе обанкротятся. Правительства приморских регионов, в том числе Мурманской области, встали на сторону моряков.

Андрей Иванов, председатель комитета Мурманской областной Думы по природопользованию: «Приморских регионов не так много. Мы насчитали 15-16. А субъектов гораздо больше. Закон может не набрать 30 процентов отрицательных заключений, он может быть принят, минуя мнения рыбаков. Вот сейчас над этим идёт основная работа. В комитете все депутаты проголосовали против принятия этого законопроекта. Все-все солидарны. И исполнительная, и законодательная власть».

На заседании подняли тему очистки Кольского залива от затонувших судов. Несколько лет назад эту работу начинали. Тогда со дна было поднято два объекта. Но осталось их ещё около сотни. Причём некоторые несут особую опасность и создают препятствия судоходству. Депутаты предлагают включить эту работу в федеральный проект «Генеральная уборка».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Важным конкурентными преимуществом является то, что у нас уже проведено обследование. У нас определено не только количество, но и, самое главное, места, где находятся затонувшие объекты. Поэтому я подготовил обращение коллегам по профильному комитету, по депутатской фракции «Единая Россия», чтобы они поддержали это обращение. Чтобы Министерство природных ресурсов включило в федеральный проект «Генеральная уборка» и очистку акватории Кольского залива».

И ещё один социальный проект. Правительство Мурманской области предложило депутатам рассмотреть дополнительные меры поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким ребятам по достижению ими 18 лет предлагают выдавать сертификат на приобретение жилья.

Юлия Паражинскене, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Появится возможность, используя накопленные средства, приобрести жильё большей площадью, которое ему больше нравится, в любом муниципальном образовании на территории Мурманской области. Мы надеемся, что эта мера социальной поддержки позволит решить проблему с предоставлением жилья детям-сиротам с дефицитом однокомнатных квартир и с очередностью детей-сирот по приобретению ими жилья».

С законотворческой инициативой к депутатам обратился областной комитет по ветеринарии. Закон будет касаться требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Мы сейчас с нормативным актом правительства можем устанавливать такие требования для граждан. Ранее это было федеральным полномочием. Теперь федералы разрешили делать это на региональном уровне. И вот сейчас мы закрепляем это законодательно».

Также ветеринары предлагают внести изменения в закон о тишине, действующий на территории региона. По их инициативе нарушением теперь будет не только громкая музыка, но и лай или вой собак в ночное время. Административная ответственность за это может предусматривать штраф от 1 до 3 тысяч рублей.