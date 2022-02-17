Сергей Алёшин, автор книги «Рассказы нашего детства», стал гостем программы «Проще говоря»

О том, чем литературное произведение отличается от «Денискиных рассказов», почему бумажные книги не исчезнут, узнала Эллина Ким.

Сергей Алешин - писатель, биография которого не менее увлекательна, чем его литературные произведения.

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