День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 12:00
Сергей Чернецкий и Эдуард Саксонов: о кадровых переменах в составе ХК «Мурман»
В хоккейном клубе «Мурман» главным тренером по хоккею с мячом стал Эдуард Саксонов. На посту главного тренера «Мурмана» он сменит Олега Батона, который принял приглашение иркутской «Байкал-Энергии».
До этого Эдуард Саксонов возглавлял нижегородский «Старт». Сын известного могчегорского хоккеиста Александра Саксонова.
В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня пойдёт разговор о достижениях нового тренера, как он оценивает игроков ХК «Мурман», и кто ещё войдёт в состав команды в новом сезоне.
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