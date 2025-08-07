Сергей Домиканов и Евгений Петунин: «Динамо бежит 2025» - итоги массового забега в Мурманске

26 июля состоялся Мурманский региональный забег «Динамо бежит 2025». В мероприятии приняли участие более 120 человек - сотрудники и руководители силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области, члены их семей, ветераны общества «Динамо» и жители Кольского полуострова, неравнодушные к здоровому образу жизни.

Забег проходил на дистанциях: до 12 км, до 8 км и до 1 км, а также детский забег - до 300 метров.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Домиканов и Евгений Петунин, заместители председателя Мурманского регионального отделения общества «Динамо», делятся итогами этих соревнований.