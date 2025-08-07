День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.25 12:00
Сергей Домиканов и Евгений Петунин: «Динамо бежит 2025» - итоги массового забега в Мурманске
26 июля состоялся Мурманский региональный забег «Динамо бежит 2025». В мероприятии приняли участие более 120 человек - сотрудники и руководители силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области, члены их семей, ветераны общества «Динамо» и жители Кольского полуострова, неравнодушные к здоровому образу жизни.
Забег проходил на дистанциях: до 12 км, до 8 км и до 1 км, а также детский забег - до 300 метров.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Домиканов и Евгений Петунин, заместители председателя Мурманского регионального отделения общества «Динамо», делятся итогами этих соревнований.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
-Скоро в эфире15:50«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе